Der internationale Raumklimaspezialist Zehnder war in diesem Jahr Partnerunternehmen des „AW Designer des Jahres 2020“. Bei einer feierlichen Galaveranstaltung im glamourösen „25hours Hotel The Circle“ in Köln wurde am Vorabend der Internationalen Möbelmesse (imm cologne) das britische Designer-Duo „Raw Edges“ vom Veranstalter, dem renommierten Lifestyle-Magazin „AW Architektur & Wohnen“ ausgezeichnet. Für Zehnder Geschäftsführer Heiko Braun passt das Engagement optimal zur Markenidentität von Zehnder: „Eine ästhetisch-innovative Gestaltungsform seiner Produkte spielt bei Zehnder schon immer eine entscheidende Rolle, und ist quasi zum Markenzeichen der Zehnder Design-Heizkörper geworden. Die Zeiten, in denen man einen Heizkörper am liebsten verstecken wollte, sind definitiv vorbei. Ganz im Gegenteil: heute ist der Heizkörper ein attraktives Gestaltungselement – insbesondere im Bad, aber auch im Wohnraum. Und da bieten wir dem Markt eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten.“

Passend zum Thema der Veranstaltung präsentierte Zehnder im Rahmen der „Passagen Interior Design Week“ dem internationalen Who is Who der Designerszene mit seiner Heizkörper-Ikone Zehnder Charleston, die in 2020 ihren 90. Geburtstag feiert, sowie dem innovativen Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia eindrucksvoll die Formen- und Gestaltungsfähigkeiten eines Heizkörpers.