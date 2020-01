Innerhalb von 15 Sekunden bereits eingestellt – das statische Abgleichventil iDROSET Series CF von Watts. Mit ihm ist der hydraulische Abgleich einfach ablesbar, sein Display zeigt die Durchflussrate in Echtzeit an. So lassen sich die nötigen Werte schnell und ganz problemlos mit dem Handrad einstellen. Foto: Watts Water Technologies