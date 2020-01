Damit ein Bad zur perfekten Wohlfühloase wird, müssen SHK-Profis einige Dinge beachten. Das harmonische Zusammenspiel aller Elemente für einen Look wie aus einem Guss wird für den Kunden immer wichtiger. Dazu gehören auch Armaturen für die Dusche in konsequentem Design. Der Badexperte HSK hat sein Shower & Co!-Sortiment nun um weitere hochwertige Artikel ergänzt. So können Fachhandwerker jetzt noch gezielter auf Kundenwünsche eingehen.

Edles Design dank Unterputzvariante

Nach dem großen Erfolg der AquaTray-Armaturen ergänzt HSK diese beliebte Designwelt jetzt um weitere Versionen. So stehen diese Armaturen jetzt auch als Unterputzvarianten zur Verfügung. Leitungen sind dadurch nicht mehr sichtbar – besonders optisch eine klare Aufwertung der Dusche. AquaTray bietet darüber hinaus eine großzügige Ablagefläche aus edlem Glas für alle nötigen Duschutensilien.

Indivuduelles Duschvergnügen

Um noch individueller auf die einzelnen Wünsche und Gegebenheiten der Kunden eingehen zu können, gibt es AquaTray nun auch mit Schwallbrause. Das neue Shower-Set RS AquaTray kombiniert verschiedene Elemente für ein optimales Duschvergnügen. So bietet die große Kopfbrause mit ihren Regen- und Schwalleinstellungen ganz nach Wunsch eine belebende Erfrischung. Zusätzlich wartet die schicke Handbrause im weichen Softcube-Design mit drei verschiedenen Strahlarten auf. Als Thermostatarmatur verhindert AquaTray außerdem mögliches Verbrühen. Dank der großzügigen Glasablage bietet sich viel Platz für Badutensilien.