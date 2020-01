Abschalten, entspannen und Energie tanken. Eine Badewanne ist der Ort, an dem Wohl­fühlen groß geschrieben wird. Egal ob Renovierung oder Neubau stellt sich dabei oft die Platzfrage: Ist der Raum groß genug für eine Wanne? Und welches Modell passt am bes­ten? Je nach Raumsituation, Einrichtungsgeschmack und persönlichen Vorlieben ergeben sich dabei ganz verschiedene Möglichkeiten, die bei der Planung berücksichtigt werden können.

Einbauwannen - echte Allrounder

Die voll eingebaute Badewanne ist eine schöne, prakti­sche und günstige Lösung, die zu nahezu jedem Grund­riss passt. Sie kann flexibel vor der Wand oder in einer Ecke positioniert werden und wird individuell verkleidet bzw. verfliest, so dass sie perfekt in das Badezimmeram­biente passt. Das Angebot an Größen und Formen bietet vielfältige Planungsoptionen. So ist etwa bei der Acryl­Wanne Collaro von Villeroy & Boch über die gesamte Länge eine breite Ablagefläche integriert. Auch in Sa­chen Armaturen geben Einbauwannen große Freiheit, denn sie können mit einer Vielzahl von Auf- oder Unter­putz-Armaturen kombiniert werden. Und da es bei einer Einbauwanne keine schwer zugänglichen Stellen gibt, ist sie leicht zu reinigen und hygienisch sauber zu halten.

Für kleinere Bäder sind eingebaute Eckbadewannen o­der asymmetrische Modelle wie aus der Villeroy & Boch Serie Loop & Friends ideal. Denn sie nutzen den vorhandenen Platz optimal aus und lassen den Raum großzügiger wirken.

Freistehende Badewannen - außergewöhnliche Eye­catcher

Wer genügend Platz im Bad hat, kann eine freistehende Badewanne als Blickfang in Szene setzen. Als markan­tes Designelement erzeugt eine solche Wanne einen ex­klusiven Look im modernen Bad. Modelle, die einfach auf dem Boden stehen, bringen einen klaren Purismus ins Interior Design, während Varianten auf Füßen dem Raum eine luxuriöse Vintage-Attitüde verleihen. Eine freistehende Wanne sieht zudem nicht nur ausgespro­chen nobel aus, sie überzeugt auch in Sachen Funktion und Flexibilität. Man kann sie genau dort aufstellen, wo man es möchte: am sonnigen Fensterplatz, mit Blick ins Grüne oder mitten im Raum. Dabei ist jedoch zu beach­ten, dass zu einer freistehenden Badewanne in der Regel eine Standarmatur installiert wird, und daher der Was­serzulauf - und auch der Abfluss - entsprechend einzu­planen ist.

Besonders ausdrucksvoll ist eine freistehende Bade­wanne mit weißer Innenfläche und farbiger Schürze, die in über 200 Farben erhältlich ist. Viele Modelle aus dem Werkstoff Quaryl können ab 2020 außerdem ganzflä­chig in der der Mattfarbe Stone White ausgewählt wer­den. Somit sind jetzt sowohl der Innen- als auch Außen­bereich der Badewanne in der aktuellen Matt-Variante möglich.

Vorwand-Badewanne - Platz sparen heißt nicht auf Stil verzichten

Eine wandangebundene, so genannte Back-to-Wall- o­der Vorwand-Badewanne sieht mit ihrer Schürze, die in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist, (fast) wie eine freistehende Wanne aus. Dennoch wird sie reini­gungsfreundlich und fest abschließend an einer Wand montiert. Besonders praktisch ist bei diesem Wannen­typ, dass an der Unter- und Rückseite genügend Platz für die Installation der Rohrleitungen vorhanden ist, so dass die Wanne frei und flexibel an der Wand positioniert werden kann. Da sie keine große Fläche benötigen, sind Vorwand-Wannen für kleinere Badezimmer design­starke Lösungen.