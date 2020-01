Unter einem G.U.T.en Dach in die Zukunft: Das traditionsreiche Großhandelshaus Heinlein wird mit seinem SHK-Bereich neuer Partner der G.U.T.-Gruppe. Als Niederlassung der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG stellt die G.U.T. Heinlein ab dem 1. Februar 2020 die Weichen für die Zukunft.

Mehr als 175 Jahre reichen die Wurzeln der Firma Heinlein in Kulmbach zurück. Was 1842 als kleiner Eisenhandel begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einem mittelständischen Unternehmen. Zu einem Unternehmen mit besonderer Tradition, das sich jetzt für eine sichere und erfolgreiche Zukunft aufstellt - als Partner der bundesweit tätigen G.U.T.-Gruppe.

„Die Welt verändert sich rasant, auch unsere Branche nimmt im Bereich der Digitalisierung oder der Logistik mächtig Fahrt auf. In diesem Zusammenhang haben wir uns gefragt, wie wir unser Unternehmen optimal aufstellen. Im Bereich SHK haben wir mit der G.U.T.-Gruppe einen verlässlichen Partner gefunden, der uns Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Den Bereich Stahl und Eisenwaren führen wir als Georg Heinlein GmbH weiter", sagt Geschäftsführer Peter Heinlein.

Ab dem 1. Februar 2020 steht die G.U.T. Heinlein ihren Kunden in der Region Oberfranken in sämtlichen Bereichen der Haustechnik zur Seite. Am Standort Kulmbach profitiert das Fachhandwerk von kompetenten, erfahrenen und persönlichen Ansprechpartnern, einem ABEX und einer Badausstellung. Das operative Geschäft vor Ort führt Andreas Thümmler als Niederlassungsleiter. Thümmler sagt: „Unsere Kunden profitieren von der Größe und den Möglichkeiten der G.U.T.- Gruppe und haben mit uns vor Ort direkt die persönlichen Ansprechpartner für sämtliche Herausforderungen an ihrer Seite. Diese Mischung bietet den Partnern im dreistufigen Vertriebsweg besondere Chancen."

Bernd Reinke, persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Zwei Familienunternehmen finden unter einem Dach zusammen. Wir wissen um die große Tradition der Georg Heinlein GmbH und wollen gemeinsam in Kulmbach die nächsten Kapitel der Unternehmensgeschichte schreiben - als Erfolgsgeschichte im Sinne unserer Kunden. Mit der Vertriebsmannschaft der G.U.T. Heinlein, unseren Serviceleistungen wie beispielsweise G.U.T. ONLINE PLUS, G.U.T.24-EXPRESS, unserem umfassenden Sortiment, aber auch unserer Ausrichtung auf Mensch und Umwelt bieten wir dem Fachhandwerk in der Region ein richtig G.U.T.es Paket."