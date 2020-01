Die Auszeichnung bescheinigt die hohe Qualität der Durchlauferhitzer, Speicher, Armaturen und Händetrockner von CLAGE. Geprüft wurde auch die Einhaltung aller in Deutschland gültigen Anforderungen an die Verwendung der Produkte, die umfangreichen Serviceleistungen von CLAGE und die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das Qualitätszeichen zeigt, dass CLAGE mit seinen Produkten besondere Leistungen verbindet – von der Werbung, über die Beratung, Montage, Wartung bis hin zum Kundendienst.

Die Zertifizierung von CLAGE erfolgte nach umfassender Prüfung in einem öffentlichen Verfahren und auf Grundlage transparenter Kriterien. Die Erfüllung der Kriterien wird regelmäßig evaluiert. Die Kriterien selbst werden jährlich gemeinsam mit Vertretern der Hersteller, des Handwerks sowie der Verbandsorganisation überprüft, modifiziert und erweitert. Nähere Infos: www.zvshk.de/qualitaetszeichen/zertifizierte-hersteller/clage/