In Deutschlands Badezimmern herrscht noch immer Sanierungsbedarf. Viele Bäder sind in die Jahre gekommen und nicht barrierefrei. Vor einer Badsanierung schrecken jedoch viele Besitzer zurück, denn sie ist aufwändig und kostspielig. Der Badexperte HSK bietet mit RenoConcept die ideale Lösung: eine schnelle, saubere und kostengünstige Teilsanierung, die z.B eine sperrige Badewanne in eine ebenerdige, großzügige Dusche verwandelt. So wird das Badezimmer schnell wieder zu der individuellen Wohlfühloase, die Kunden sich wünschen.

Schnell, sauber, fugenlos und sicher

Die Idee hinter RenoConcept ist so einfach wie genial und eröffnet Fachhandwerkern ganz neue Möglichkeiten bei der Badgestaltung. Die aus Hartschaum gefertigten Trägerplatten können völlig individuell aneinander gereiht und damit genau auf die entsprechenden räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. So wird aus der Wannen- ganz schnell eine Duscharmatur, ganz ohne Stemm- und Fliesenarbeiten. In wenigen Schritten realisieren Profis das neue Traumbad: Zuerst wird die alte Badewanne oder hohe Duschtasse entfernt. Im nächsten Schritt heißt es nun: Ausbessern, abdichten und Armatur Aufputz an der gewünschten Stelle installieren sowie die Duschwanne setzen. Anschließend können Fachhandwerker die RenoConcept Trägerplatten problemlos mit herkömmlichen Werkzeugen direkt vor Ort bearbeiten und an die Gegebenheiten im Bad anpassen. Im letzten Schritt wird schließlich die Duschkabine montiert. Schon ist die moderne, barrierefreie Duschlösung fertig.

Aus der hohen Duschtasse wird dank RenoConcept eine bodenebene Dusche. Das neue RenoDeco Bodenelement verleiht der Duschkabine in Verbindung mit den RenoDeco Designplatten einen einheitlichen Look.

Optik ganz nach Geschmack

Damit auch der Kundenwunsch nach Individualität optimal erfüllt wird, lässt sich RenoConcept ideal mit den RenoDeco-Dekorplatten verkleiden. Kunden können hier aus einer Vielzahl von Dekoren wählen, die sich an den relevanten Trends im Bad orientieren. Ob klassische Stein- oder Holzstrukturen, kühler Metalllook, oder natürlich anmutenden Leinenoptik – RenoDeco bietet für jeden Geschmack die richtige Wahl. Zusammen mit den RenoDeco-Dekorplatten und dem neuen RenoDeco-Bodenelement kann der sanierte Bereich in einem Look gestaltet werden. So wird das Badezimmer zur absoluten Wohlfühloase – funktional wie optisch.



In wenigen Schritten wird dank RenoConcept die Badewanne zur komfortablen Dusche.

1: Zuerst wird die alte Badewanne entfernt.

2: Im nächsten Schritt wird der Untergrund ausgebessert, abgedichtet und der Aufputz installiert.

3. Nun kann die Duschwanne gesetzt werden.

4. Daraufhin werden die Trägerplatten angepasst und platziert.

5. Jetzt können die RenoDeco-Dekorplatten angebracht werden.

6. Zum Abschluss wird nur noch die Duschkabine montiert.

Bilder: HSK Duschkabinenbau KG