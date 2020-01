Leistungsstark, leicht zu bedienen, mit hohem Tragekomfort und eigensicher zum Einsatz in leicht entzündlichen Umgebungen – die Apex2 Probenahmepumpe, jetzt neu im Portfolio der Airflow Lufttechnik GmbH, punktet mit vielen positiven Eigenschaften. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Das Thema Luft ist elementar. Die Einhaltung der festgesetzten Grenzwerte für Staub, Schwermetalle und Gase gehört darum zu den großen Herausforderungen bei zahlreichen Prozessen. Die mobilen Probenahmepumpen der Apex2-Serie – neu im Portfolio der Airflow Lufttechnik GmbH – stellen sicher, dass Menschen auch in einem sensiblen Arbeitsumfeld unter angemessenen Luftbedingungen arbeiten. Die Pumpen leisten somit einen elementaren Beitrag zur Arbeitssicherheit sowie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz und unterstützen gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit der eingesetzten Maschinen. Alle Apex2-Modelle verfügen über Eigensicherheit für den Einsatz in leicht entzündlichen Umgebungen. Mit der kostenfreien Airwave App können die Pumpen zudem auch aus der Ferne gestartet, gestoppt und ausgelesen werden, ohne dass der Träger gestört werden muss.

Da die meisten Messungen zur Luftreinheit mit einem Durchfluss von 2 l/min durchgeführt werden, sind die Apex2-Probenahmenpumpen auf diesen Wert optimiert. Ihre hohe Gegendruckleistung, eine spezielle Einlaufspulsierungskontrolle sowie die lange Akkulebenszeit gewährleisten, dass von den verschiedensten Filtern konsequent präzise Stichproben genommen werden. Die eigensicheren Probenahmepumpen der Marke Casella, die in Deutschland von Airflow vertrieben werden, sind auf den Einsatz in explosionsfähigen Bereichen in der Öl-, Gas- petrochemischen und pharmazeutischen Industrie ausgelegt und eignen sich außerdem für Probenahmen im Berg- und Tunnelbau.

Einfache Bedienung und Auslesung mehrerer Pumpen über App

Mit der praktischen Airwave App auf dem Smartphone oder Tablet lassen sich die Apex2-Probenahmepumpen via Bluetooth auch aus der Ferne kontrollieren, während der Träger ungestört seiner Tätigkeit nachgeht. Auch die gleichzeitige Überwachung mehrerer Pumpen ist möglich. Die Daten können direkt per Mail auf den PC oder den Laptop verschickt werden. Die App ist kostenlos und sowohl im Apple App Store als im Google Play Store erhältlich.