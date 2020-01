Die bewährten Komplettsysteme von REHAU leisten eine optimale Versorgung mit Wärme und Trinkwasser. Auf der SHK 2020 in Essen zeigt der Polymerexperte unter dem Motto „Expect more“ zahlreiche Lösungen, die den Baustellenalltag erleichtern und das Leben von Bauherren bereichern.

Der Messeauftritt von REHAU setzt dieses Jahr insgesamt vier Themenbereiche in Szene. Den Bereich „Comfort & Living” werden die Flächentemperierungssysteme mit passender Verteiler- und Regelungstechnik einnehmen. Ein besonderes Highlight ist hier die neue Generation des preisgekrönten Reglers NEA SMART 2.0. Die neue Einzelraumregelung überzeugt mit attraktivem Design, unkomplizierter Montage, einfacher Bedienung und vielen nützlichen smarten Funktionen. Das System ist komfortabel per App von zu Hause oder unterwegs bedienbar.

Im Zentrum des Messestandes findet zudem eine regelmäßige Verlegeshow statt, in der eindrucksvoll gezeigt wird, wie einfach sich das RAUTHERM SPEED Klettsystem verlegen lässt.

Unter dem Themenkomplex „Water & Safety“ bündelt REHAU alles rund um das Installations-system RAUTITAN sowie das schalldämmende Hausabflusssystem RAUPIANO PLUS. Die Fachbesucher dürfen sich hier auf einige Innovationen freuen. Neben einer Erweiterung des bewährten RAUTITAN Systems werden auch die neuen Fittings RAUTITAN RX+ aus bleifreiem Rotguss in den Fokus gerückt. Weitere Highlights sind die Wassersteuerung RE.GUARD, die auf smarte Weise dazu beiträgt, Wasserschäden zu vermeiden, und der leitungsgebundene Trinkwasserspender RE.SOURCE, der auf Knopfdruck gefiltertes, hygienisch einwandfreies Wasser in unterschiedlichen Temperaturstufen mit oder ohne Kohlensäure liefert.

Im Bereich „Smart Installation“ können sich die Besucher von der Montagefreundlichkeit der Wärmeverteilungssysteme von REHAU sowie der Befestigungstechnik von RAUPIANO PLUS überzeugen. Ergänzt wird dies um eine Montagetheke, auf der die einfache und schnelle Verbindungstechnik Schiebehülse mit den Neuheiten des Werkzeugprogramms RAUTOOL nicht nur gezeigt, sondern auch ausprobiert werden kann. Abschließend werden im „Digital Services“ Bereich noch die vielfältigen Software Lösungen von REHAU präsentiert.

Diese und viele weitere Neuheiten von REHAU finden Besucher in Halle 1, Stand 1A14.