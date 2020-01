Die HÜPPE GmbH gehört europaweit zu den führenden Herstellern der Sanitärindustrie. Wir punkten mit über 125 Jahren Erfahrung und überzeugen mit innovativen und hochqualitativen Designprodukten rund um die Dusche. HÜPPE am Standort Bad Zwischenahn, in unmittelbarer Nähe zur attraktiven Universitätsstadt Oldenburg, steht für exzellenten Service, Diversity, Internationalität und Family Flair. Als Teil des weltweit tätigen Großkonzerns der MASCO Corporation suchen wir Sie - Menschen, die interessante Aufgaben lieben, gerne international arbeiten und leidenschaftliche Teamplayer sind. Beleben Sie Ihre Karriere mit Shower and Soul !

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Bereiches Qualitätsmanagement an unserem Standort Bad Zwischenahn als

Spezialist (m/w/d) Qualitätssicherung

Ihre Aufgaben:

Sicherstellung der Erfüllung von Qualitätsanforderungen an die Produkte

Prüfung und Erstbemusterung von Materialien und Bauteilen sowie die Erstellung von Berichten und Dokumentationen zu Mess- und Testergebnissen (Prüfberichte und -anweisungen)

Koordination und Durchführung von Qualitätskontrollabnahmen sowie Wareneingangsprüfungen durch Stichproben

Projektmitarbeit im Rahmen von Produktneueinführungen und -änderungen

Durchführung der CE-Konformitätsprüfung sowie Freigabe, Sperrung und Qualifizierung von Produkten und Prozessen

Erstellung von Reklamationsberichten

Ansprechpartner für interne Anfragen zum Thema Produktqualität, Materialbeschaffenheit und -reaktionen

Verantwortung für diverse Mess- und Testgeräte, als auch die Prüfmittelüberwachung

Vorbereitung und Durchführung von Aufbau- und Dauertests, Serienfreigaben sowie Abnahmetests von neu entwickelten Produkten

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium bzw. vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung

Fundierte Erfahrung im Umgang mit (automatisierter) Messtechnik

DGQ-Schein mit Grundlagen zur Prüfung nach AQL-Verfahren bzw. Stichprobensystem

Sichere Kenntnisse im Aufbau und der Zusammenwirkung von Material und Chemie

Solide Fachkenntnisse über Herstellverfahren von Profilen, Aluminium,- Glas,- und Kunststoffteilen

Erfahrung in der Umsetzung von Normen sowie die Erstellung von Vorschlägen zu Testaufbauten

Sicherer Umgang mit Datenbanken, MS-Office und ERP-Systemen

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Strukturierte und prozessorientierte Denk- und Handlungsweise mit Analysefähigkeit

Hohes Kosten- und Qualitätsbewusstsein verbunden mit einer präzisen Arbeitsweise

Eigenverantwortliches Arbeiten mit hoher Kommunikationsstärke

Lean Management-Überzeugung und KVP-Expertenwissen

Wir bieten Ihnen:

Ein systematisches Onboarding - Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten Onboarding-Prozesses

- Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten Onboarding-Prozesses Abwechslung und Gestaltungsfreiraum - Gestalten Sie HÜPPE mit ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und so schon früh Einfluss auf den Unternehmenserfolg nehmen

- Gestalten Sie HÜPPE mit ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und so schon früh Einfluss auf den Unternehmenserfolg nehmen Weiterbildung - Wir bieten Ihnen individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben und Ihre weitere Zukunft mit HÜPPE vorbereiten

- Wir bieten Ihnen individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben und Ihre weitere Zukunft mit HÜPPE vorbereiten Interdisziplinäre Teams - Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch

- Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch Ein professionelles Arbeitsumfeld - Mit flexiblen Arbeitszeiten, einer attraktiven Vergütung sowie einem inspirierenden und unterstützenden Umfeld

Wenn Sie sich für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position interessieren, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

HÜPPE GmbH

HR / Personalteam | Industriestraße 3 | 26160 Bad Zwischenahn

Idealerweise per Mail an: bewerbung @ hueppe.com

Informationen zum Datenschutz für Bewerber nach Art. 13 DSGVO finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und Sie !