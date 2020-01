Die Zeiten, dass die ganze Familie ein Shampoo benutzt, sind längst vorbei. Viel Platz für Pflegeprodukte ist gefragt – gleichzeitig soll die Dusche immer aufgeräumt und echter Hingucker sein. Die neuen KEUCO Duschablagen haben beides und interpretieren das Thema Ablage und Stauraum erfrischend anders. Sie bieten viel Platz und sind in ihrer angesagten Optik aus weiß oder grauschwarz pulverbeschichtetem Aluminium stilvolle Designobjekte in der Dusche. Neben zwei Modellen zur Wandmontage gibt es auch eine Duschablage zum Einhängen an der Glasabtrennung. Neben den Standardbreiten sind sogar Duschablagen mit Breiten bis zu einem Meter erhältlich. Da findet wirklich jedes Pflegeprodukt seinen Platz.



Neu bei KEUCO: Ganz ohne bohren und trotzdem fest an der Wand können die Duschablagen mit zugehörigem Zweikomponenten-Kleber ganz einfach angebracht werden. Die Duschablagen werden in die wahlweise angeklebten oder angeschraubten Wandhalterungen eingehängt und sind demnach auch zum Reinigen leicht abnehmbar.



Das moderne, geradlinige Design passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen und macht die KEUCO Duschablagen universell einsetzbar. Hinter der hohen Fläche stehen die Pflegeprodukte versteckt und die Dusche sieht immer clean und aufgeräumt aus.