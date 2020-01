Einzigartiges Design mit abgerundeten Ecken und Glasfront

Hohe Effizienz dank Modulationsbereich von bis zu 1:7

Einfache Gasumstellung durch integrierten Venturi-Mischer

Der neue Condens 8000i F von Bosch ist ein echter Hingucker unter den bodenstehenden Gas-Brennwertkesseln. Als erstes Gerät der Produktlinie verfügt er über das moderne, bereits von den Gas-Brennwertgeräten bekannte Design. Es besticht durch abgerundete Ecken und eine elegante, weiße Glasfront. Darüber hinaus wurde das Regelgerät MX25 von Bosch unterhalb der Verkleidungshaube integriert. Es bietet Platz für zwei Funktionsmodule, zum Beispiel den Systemregler CW 400 oder den CW 800 von Bosch, und verfügt über eine optimierte Kabelführung für eine schnellere Installation.

Einfach effizient dank hohem Modulationsbereich

Mit einem Modulationsbereich von bis zu 1:7 verfügt der neue Gas -Brennwertkessel Condens 8000i F bei den Geräten seiner Klasse über den höchsten Modulationsbereich. Dabei passt sich die Brennerleistung während des Betriebs an den tatsächlichen Wärmebedarf und aktuellen Verbrauch an. Der Gas-Brennwertkessel Condens 8000i F kann somit effizient heizen und die eingesetzte Energie sparsamer nutzen. Mit Leistungen bis zu 50 Kilowatt eignet er sich für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern im Bereich Neubau und Modernisierung.

Komfortable Gas-Umstellung in wenigen Schritten

Dank des integrierten Venturi-Gasventils lässt sich der Condens 8000i F mit nur wenigen Handgriffen von H- auf L-Gas umstellen. Dafür löst der Fachmann lediglich eine Schraube und dreht das Einstellrad für die Gasart in die entsprechende Position. So wird bei jeder Gasqualität eine zuverlässige Modulation des Geräts gewährleistet.

Des Weiteren können Folgekosten durch Ausfälle und Serviceeinsätze vermieden werden. Die Versorgung mit H- oder L-Gas richtet sich in Deutschland nach der Region, in der sich der Haushalt befindet.

Smarte Funktionen dank Internet-Schnittstelle

Der neue Condens 8000i F zeigt sich zukunftsweisend und verfügt über eine integrierte Internet-Schnittstelle. Darüber lässt er sich mühelos mit dem Internet verbinden. Anschließend können Nutzer den Gas-Brennwertkessel mit der portalgestützten Anwendung HomeCom Pro von Bosch und der zugehörigen App ganz einfach per Smartphone, Tablet oder Computer aus der Ferne steuern und warten lassen. So kann der Fachmann Fehlermeldungen und Wartungshinweise einsehen und schneller beheben. Die Nutzer entscheiden dabei jederzeit selbst, welche Informationen sie weitergeben und behalten die volle Datenkontrolle.