Die kleine Duschanlage »MBX Shower« von CLAGE wurde mit dem German Design Award in der Kategorie »Bath and Wellness« ausgezeichnet. Der German Design Award ist einer der wichtigsten Designpreise und zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert die hochkarätig besetzte, internationale Jury. Das Set »MBX Shower« besteht aus einem modernen E-Kleindurchlauferhitzer, einer Brausegarnitur, einer Wandstange und einer modernen Einhebel-Wandarmatur. Für die schnelle Dusche am Pool oder als eine Zusatzdusche im Keller ist sie gut geeignet. Die integrierte Elektronik regelt die Heizleistung automatisch. Durch die effiziente Strömungstechnik liefert die Anlage einen optimalen Wasserstrahl, der in 3 Stufen eingestellt werden kann. Die kleine Duschanlage »MBX Shower« spart Energie- und Wasser und liegt damit voll im Trend der sparsamen Nutzung von Ressourcen.

