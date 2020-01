Druckfrisch wird der neue Katalog Care Solutions 2020 derzeit an alle Kunden versendet. Wir haben ihn auch in diesem Jahr der veränderten Nachfrage angepasst. Der Katalog bietet Problemlösungen für alle Bereich des Badezimmers und zeigt alle Neuheiten. Insbesondere freuen wir uns, Ihnen unter der Rubrik „Ascento“ unsere bereits mehrfach ausgezeichnete modulare Sitzlösung präsentieren zu dürfen. Ascento erfüllt die im Pflegebereich gängigen Anforderungen und ist bis 150 Kilogramm belastbar. Die fließend gestalteten Oberflächen sind hautsympathisch und leicht zu reinigen. Die Sitzlösung lässt sich dank der Vario-Platte leicht montieren sowie demontieren und eignet sich sowohl für die Wandmontage als auch zum flexiblen Einhängen in den Duschhandlauf.

Der Katalog kann unter katalogversand.normbau @ allegion.com angefordert werden, oder über folgenden Link online abgerufen oder heruntergeladen werden: www.normbau-extranet.de/kataloge/kataloge/NORMBAU%201_Katalog_Sanitaer_2020_DE_EN.pdf