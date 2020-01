Handwerk gelernt, eine Einkaufskooperation für Fensterbauer mitgegründet und nicht zuletzt viele Jahre Erfahrung als Regional- und Vertriebsleiter in der Verbundszene: Matthias Hagerotts bisheriger Werdegang passt optimal zu seiner neuen, beruflichen Herausforderung. Als gesamtverantwortlicher Bereichsleiter für das Mitglieder- und Servicemanagement verstärkt er ab 01. März 2020 die Verbundgruppe SHK. Sein Tätigkeitsfeld umfasst das Mitgliedermanagement sowie die Entwicklung des Servicebereichs und der ERFA-Arbeit (Erfahrungsaustausch).

Neben der direkten Mitgliederentwicklung liegt Matthias Hagerott letzteres besonders am Herzen: „Durch den Erfahrungsaustausch in Bezug auf Unternehmensprozesse und die Betriebsbesichtigung durch Kolleginnen und Kollegen, gewinnen ERFA-Teilnehmer/innen in jedem Fall. Diese Netzwerke sind enorm wichtig – sie repräsentieren einen starken, zukunftsfähigen Verbund. Ich freue mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen und Ideen in die SHK einzubringen.“

Zuletzt verantwortete Hagerott den Vertriebsbereich der Creative Partner GmbH & Co. KG und war davor als Verbundmanager bei der Vario Einkaufsgemeinschaft GmbH tätig.