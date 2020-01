Die Messe rund ums Bauen, Sanieren und Modernisieren steht in den Startlöchern, denn: Gesellschaftliche und private Zukunftsprojekte sind ohne das Handwerk nicht zu denken. Vom Wohnungsbau und Smart Living über die Energie- und Mobilitätswende, vom Bau des Eigenheims bis hin zu ökologischen Sparmaßnahmen: Auf der Internationalen Handwerksmesse finden Zukunftsmacher zahlreiche Experten und erleben gleichzeitig die neuesten Trends und Innovationen aus dem Handwerk. Angrenzende Themenbereiche komplettieren das handwerkliche Angebot und machen den Messebesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Live-Baustelle Das Haus geht in nächste Runde

Der letztjährige Publikumserfolg, die große Live-Baustelle in der Halle C3, ist erneut eines der Highlights der Messe. Besucher erleben vor Ort, wie die unterschiedlichen Handwerksbereiche, z.B. Elektro, Trockenbau, Sanitär und Gerüstbau, zusammenarbeiten und was es beim Innenausbau dringend zu beachten gilt. Frage und Antwort zu Bauprojekten steht ein Architekt als Bauleiter. Im dazugehörigen Forum und in kostenlosen, täglichen Führungen geben Experten aller Baugewerke Tipps und Ratschläge rund um die Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren.

Direkt angrenzend und ebenfalls in Halle C3 zeigt die Ausstellung GEPLANT+AUSGEFÜHRT auf Schautafeln Bau- und Ausbauprojekte, die für die vorbildliche Zusammenarbeit von Handwerkern und Architekten/Innenarchitekten aus dem deutschsprachigen Raum stehen. Gezeigt werden die 30 besten aller eingereichten Objekte, vom Privathaus über kommunale Einrichtungen bis hin zu gewerblichen Bauten. Umrahmt sind die Themenbereiche Das Haus und GEPLANT+AUSGEFÜHRT von zahlreichen Ausstellern, die entsprechende Leistungen und Produkte rund um die Messeschwerpunkte anbieten: von Fenstern und Türen, über Ofen- und Heiztechnik bis zur Dachbeschichtung oder Fertighausbau.

Nachhaltigkeit im Fokus: Der Green Campus

Laut dem Präsidenten des ZDH, Peter Wollseifer, liegt Nachhaltigkeit in der DNA des Handwerks. Nachhaltige, handgemachte Produkte von Designern und Herstellern rücken in Zeiten von Debatten über CO2-Grenzwerte und dem Klimawandel wieder in den Fokus der Konsumenten. Das Ausbessern und Reparieren von funktionslosen oder gebrauchten Gegenständen hat sich unter dem Modewort Upcycling längst von der Not in eine Tugend gewandelt. Als Antwort auf diesen Wandel findet im Rahmen der IHM bereits zum zweiten Mal der „Green Campus“ statt. Konsumenten und Handwerksbetriebe können hier nachhaltige Produkte und Trends erleben – von der Architektur über das Wohnen und Arbeiten bis hin zu Garten, Küche und Bad. Gezeigt werden die besten Einreichungen, ausgewählt unter den Aspekten Design, Innovation und Nachhaltigkeit. Zu kaufen sind die grünen Produkte auf den Ständen des „Green Campus“; in einem „Future Shop“ werden vielversprechende Prototypen und Innovationen vorgestellt, ein hochkarätig besetztes Forum sorgt mit täglichen Vorträgen und Workshops für nachhaltigen Informationsfluss.

Edles und Exklusives: die «Handwerk & Design»

Die «Handwerk & Design» im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse hingegen bietet eine optimale Bühne für erstklassiges Kunsthandwerk. Auf über 11.000 Quadratmetern stellen ausgewählte Kreative ihre eindrucksvollen Produkte u.a. aus den Bereichen Mode, Schmuck, Inneneinrichtung und Accessoires vor. 250 handverlesene Aussteller aus 19 Ländern machen für Besucher eine Kombination aus handwerklichem Können und erstklassigem Design erlebbar. Ob maßgeschneiderte, nachhaltige Mode, hochwertiger Schmuck oder ausgefallene Glas- und Porzellankreationen: Das Angebot ist vielfältig und an ein breites Publikum gerichtet. Zu erleben und zu kaufen sind die handwerklich designten Produkte in der Halle B1.

Die EXEMPLA feiert 50-Jähriges Jubiläum

Die größte Sonderschau der Internationalen Handwerksmesse feiert Geburtstag. Zu diesem Anlass werden 20 der erfolgreichsten Themen, interessantesten Beiträge und herausragendsten Persönlichkeiten präsentiert. Die lebenden Werkstätten regen seit jeher zum Verständnis für Qualität und zum Austausch von Gedanken und Ideen zwischen Besuchern und Ausstellern an. Auf der EXEMPLA wurden Lebenswege geprägt, Trends gesetzt und Ideen entwickelt. Die Synergien, die zum Teil viele Jahre nachwirken, stehen im Fokus der besonderen Jubiläumsausstellung. Highlights, die 2020 die Besucherherzen höher schlagen lassen, sind unter anderem der amerikanische Baumhausbauer und Fernsehstar Pete Nelson, der indische Färbemeister Sufiyan Khatri, der in 29. Generation den Familienbetrieb führt oder der Spielzeugmacher Robert Race mit seinen beweglichen Skulpturen aus Treibholz.

„DESIGN CONNECTS!“ im Eingang West

Einen Blick hin zu der Gestaltung unsere Zukunft ermöglicht die Ausstellung „DESIGN CONNECTS!“ im Eingang West. In einer Kooperation zwischen der Internationalen Handwerksmesse und der von bayern design veranstalteten Munich Creative Business Week (MCBW) sehen Besucher hier designorientierte Lösungen, die dabei helfen, ohne Verzicht nachhaltiger zu leben. Innovative Labels verschiedener Branchen, wie die Schweizer Designmanufaktur Sixth Sense Design (Gewinner des German Design Awards 2020) oder das Unternehmen BeWooden, zeigen auf drei Inseln wegweisende Produkte aus den Bereichen Oberflächentechnik, Textil, Mode und vielem mehr. Alle Aussteller haben mithilfe von nachhaltigen Entwürfen, Materialien und Konzepten designorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft gefunden, die Besucher bestaunen, testen, diskutieren und kaufen können.

Informationen zum Messebesuch

Die Internationale Handwerksmesse und die parallel stattfindende Garten München sind vom 11. bis 15. März 2020 täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt präsentieren sich an den fünf Messetagen auf über 74.000 Quadratmetern in sieben Hallen rund 1.000 Aussteller aus 60 Gewerken. Vergünstigte Eintrittskarten im Online-Vorverkauf sowie weitere Infos unter www.ihm.de.