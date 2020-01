Daikin präsentiert auf den Frühjahrsmessen 2020 in Essen und Nürnberg seine Wärmepumpen-, Heiztechnik- und Split-Klimatechnikkompetenz mit einem einheitlichen Markenauftritt in der „Daikin City“. Bildquelle: www.daikin-heiztechnik.de

Auf den SHK Frühjahrsmessen 2020 in Essen und Nürnberg präsentiert Daikin erstmals seine Wärmepumpen- und Heiztechnikkompetenz mit einem einheitlichen Markenauftritt. In der „Daikin City“ werden das umfangreiche Portfolio an Wärmepumpen (Luft-Wasser und Sole-Wasser), Hybridsystemen sowie Gas- / Öl-Brennwertgeräte und erstmals auch Split-Klimasysteme für Wohngebäude gezeigt. Durch die Zusammenführung der Vertriebs-, Marketing- und Serviceleistungen der Daikin Airconditioning Germany GmbH und der Rotex Heating Systems GmbH im April 2020 stärkt Daikin die Präsenz in Deutschland und stellt strategisch die Weichen für weiterhin nachhaltiges Wachstum und Innovationskraft.

Zukunftsweisende Wärmepumpentechnik für Bestand und Neubau

Mit der Daikin Altherma 3 H HT präsentiert Daikin eine Weltneuheit: Mit Vorlauftemperaturen bis 70 °C bei -15 °C Außentemperatur und der freien Wahl zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren ist sie die optimale Lösung für Bestandsgebäude. In Verbindung mit der hohen Heizleistung mit einem COP von bis zu 5 ist die Daikin Altherma 3 H HT in Neubau und Renovierung förderfähig. Schon vor der offiziellen Markteinführung erhielt sie den IF Design Award 2019 für das elegante Design des Außengeräts.

Die Sole-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 GEO mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32 und die Daikin Altherma H Hybrid, die erste Gas-Hybrid-Wärmepumpe mit dem Kältemittel R-32 am Markt, ergänzen das auf den Frühjahrsmessen präsentierte Wärmepumpen-Portfolio.

Effiziente Brennwerttechnologien

Neben den kompakten Gas-Brennwertsystemen Daikin Altherma C Gas ECH2O (Gas-Brennwert-/Solarkombination) bodenstehend sowie der Daikin Altherma 3 C Gas W wandhängend überzeugt auch der Öl-Brennwertkessel Daikin Altherma C Oil mit kompakten Abmessungen, einem großen Modulationsbereich und einem geringen Energieverbrauch.

Split-Klimageräte für Wohngebäude

Mit den drei Split-Klimageräten Comfora, Professional und Stylish und dem Multi-Split-Außengerät MXM-N 3-port präsentiert Daikin erstmals Split-Klimageräte für Wohngebäude auf einer SHK-Messe. Daikin bietet europaweit die umfangreichste Split-Produktpalette mit dem klimaschonenden Kältemittel R-32. Alle Daikin Klimageräte sind mit moderner Inverter-Technologie ausgestattet und daher besonders energieeffizient. Dank ihres schlichten Designs und kompakter Abmessungen fügen sie sich unauffällig in jeden Raum ein.

Auf den Frühjahrsmessen präsentiert Daikin auch Ergänzungsprodukte wie Fußbodenheizungen, den Daikin Wärmepumpen-Konvektor, Daikin Luftreiniger und Regelungssysteme, die das umfassende Portfolio komplettieren.

Besuchen Sie Daikin auf den Frühjahrsmessen:

SHK Essen vom 10.03. - 13.03.2020 in Halle 3, Stand 3A37

Ifh Intherm Nürnberg vom 21.04. - 24.04.2020 in Halle 3A, Stand 3a.005

Weitere Informationen auf www.daikin-heiztechnik.de