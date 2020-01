In den nächsten Jahren werden viele etablierte Handwerksunternehmen in der Haustechnik eine auf ihr Unternehmen zugeschnittene Nachfolgeregelung anstreben. Die Ewald W. Schneider GmbH ist in diesem sehr spezialisierten Beratungsumfeld bereits seit vielen Jahren erfolgreich tätig und bildet das ganze Spektrum der möglichen Lösungen ab. Das kann ein Coaching Prozess für ein Familienmitglied sein, was den elterlichen Betrieb übernehmen soll, und geht bis zum Verkauf des Unternehmens an ein anderes Unternehmen innerhalb der Haustechnik. Aus Sicht der Handwerker reicht die reine Beratung definitiv nicht aus. Wenn es darauf ankommt tatsächlich eine konkrete Nachfolgeregelung durchzuführen, versagen die bekannten Modelle meistens kläglich. Der Ansatz der Ewald W. Schneider GmbH ist klar strukturiert. Typische Beratungs- und Coaching Themen werden sein: Vorbereitung auf die unvermeidliche Due-Diligence-Prüfung, ohne die ein erfolgreicher Verkauf kaum möglich ist. Die Ewald W. Schneider GmbH hat heute bereits ein umfassendes Netzwerk an Unternehmen, die gerne Betriebe übernehmen wollen. Dieses Netzwerk soll durch den neuen Business Partner stark ausgeweitet werden.

Was bieten wir neuen „Business Partnern“?

Ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit hochstandardisierten Prozessen seit 1989

Zentrales Backoffice (Finanzbuchhaltung, Marketing, usw.)

Coaching durch Senior Partner Ewald W. Schneider

Gruppe von erfolgreichen Unternehmern und Beratern, die sich auch gegenseitig bei Krankheit oder Urlaub unterstützen

Einen registrierten Markennamen in Deutschland und Europa

Marketingunterstützung

Standortunabhängiges Arbeiten

Ihr Unternehmerprofil:

Sie sind stark in der Akquisition und Beratung von Handwerksbetrieben, die die „Nachfolgeregelung“ in seriöse Hände geben möchten

Sie werden von den Entscheidern im Handwerk voll akzeptiert

Sie sind es gewohnt langfristige Projekte zu managen

Sie wollen langfristig unternehmerisch tätig sein.