Herzlich willkommen!

Wir freuen uns darauf Sie am 11. Februar 2020 in unserem Kompetenz - Zentrum in Olsberg begrüßen zu dürfen.

Anbei erhalten Sie den geplanten Ablauf mit wichtigen Informationen und Adressen für Ihren Besuch bei uns im Sauerland.

Wir treffen uns am Montag, 10.02.2020 um 19:00 Uhr im Hotel Nieder, Ostwig zu einem ersten Kennenlernen im Rahmen eines gemeinsamen Grillabends.

Hier haben wir bereits ein Zimmer für Sie reserviert

HSK freut sich auf Ihren Besuch!

Unser Programm für den 11.02.2020

08:30 Uhr Begrüßung im HSK Kompetenz - Zentrum

09:00 Uhr Werksbesichtigung Herr Hirnstein

10:30 Uhr Techniktraining RenoDeco - Rückwände

12:30 Uhr Aufmaß-App, neue Medien Herr Kopp und Herr Mertens

13:15 Uhr Mittagspause

13:45 Uhr Produktvorstellung Herr Bieber 15:00 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Ausstellungsbegehung Herr Bieber ca. 16:30 Uhr Ende / Abreise

Ihr Kontakt zu Ihrer Veranstaltung

· Kompetenz - Zentrum

HSK Duschkabinenbau KG

Zum Hohlen Morgen 22

59939 Olsberg – Bigge

· Unterkunft

Flair Hotel Nieder

In der Gasse

59909 Bestwig – Ostwig (Sauerland)

· Schulungsleiter

Stefan Hirnstein

Tel.: 0175/9779271

s.hirnstein @ hsk-duschkabinenbau.de

· Organisation

Katharina Engel / Steffi Baetke

Tel.: 02962/97903 -111 / -112 veranstaltungen @ hsk-duschkabinenbau.de

Wichtige Information:

Für die Werksbesichtigung bitten wir Sie aus Sicherheitsgründen festes, geschlossenes Schuhwerk zu tragen.