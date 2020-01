Die Reduktion von CO2 ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema in der Umweltpolitik. Dass ein Großteil alter Heizungen neuen, innovativen Heizsystemen weichen muss, steht dabei langfristig außer Frage. Eine weitere Chance bietet die kontrollierte Wohnraumlüftung, davon ist der Fachverband SHK NRW überzeugt. Hygiene, sinnvolle Energetik und Ressourcenschonung spielen hier die entscheidende Rolle. Aus diesem Grund rückt die SHK ESSEN vom 10. – bis 13. März 2020 dieses facettenreiche Thema mit einem eigenen Forum in Halle 2, Stand 2C30 in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Mit Planern, Architekten und Bauträgern neue Zielgruppen im Fokus

„Das Forum für Wohnungslüftung soll insbesondere Planer und Architekten, aber auch Energieberater, Bauträger und Fachbetriebe des SHK-Handwerks für einen äußerst lukrativen Markt sensibilisieren“, erklärt Hauptgeschäftsführer Hans-Peter Sproten. Gemeinsam durch den Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, BDH, den Fachverband Gebäude-Klima, FGK sowie den ZVSHK wird an allen vier Messetagen von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr in Halle 2, 2D30 ein umfangreiches Vortragsprogramm mit unterschiedlichen Themen im 20-Minuten-Takt angeboten. Dabei geht es unter anderem um Montagetipps, Klärung von Hygienefragen im Kontext mit Wohnungslüftungssystemen, um Marktpotenziale, neue Herausforderungen in Sachen Recht und Normen aber auch um praxisnahe Installationsbeispiele im Alt- und Neubau. Im Anschluss stehen die Experten zur Beratung offener Fragen zur Verfügung.

Wer nur einen kurzen Einstieg in die spannende Thematik wünscht, kann anhand von Schautafeln die wichtigsten Aspekte auf einen Blick erfassen.

Die SHK ESSEN öffnet vom 10. – 12.03.2020 von 09:00 bis 18:00 Uhr Ihre Tore. Am 13.03.2020 stehen die Aussteller vom 09:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.