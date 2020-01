Copyright: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Unvergessliche Erlebnisse mit Wasser können Besucher im Europa-Park erleben: Deutschlands größter Freizeitpark setzt in „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ ab dem 28. November 2019 und im neuen 4-Sterne Superior Hotel „Krønasår“, das bereits geöffnet hat, auf Produkte von Hansgrohe.

Die Partnerschaft zwischen Hansgrohe und dem aktuell als weltweit besten ausgezeichneten Freizeitpark Europa-Park in Rust besteht schon seit vielen Jahren. Die jetzt sechs Hotels des Parks sind mit Produkten der Marken AXOR und hansgrohe ausgestattet. 2010 eröffnete die „Lítill Island Hansgrohe Kinderwasserwelt” im Isländischen Themenbereich und begeistert seither junge Besucher aus aller Welt.

Wasserwelt „Rulantica“

Direkt durch eine Brücke mit dem Hotel „Krønasår“ verbunden ist die neue Wasserwelt „Rulantica“ mit 25 spannenden Attraktionen, darunter 17 Wasserrutschen und einem gigantischen Wellenbad. Ebenso wie das Hotel „Krønasår“ wird das neue Projekt der Sagenwelt des Nordens nachempfunden. Große und kleine Wasserliebhaber werden hier ab 28. November 2019 in den Duschbereichen die schönsten Momente mit Wasser erleben. Die Besucher können mit den innovativen hansgrohe Strahlarten RainAir oder PowderRain ein unvergessliches Duscherlebnis genießen.

Ein weiteres Highlight sind die zwei „Rund“-Duschen, die mit der neuen Brausenlinie Rainfinity ausgestattet werden. Besucher können hier ein ganz besonderes Duscherlebnis erfahren, denn Rainfinity bietet dank der mikrofeinen und ultraleisen Strahlart PowderRain Tiefenentspannung für anspruchsvolle Wellness- und Designliebhaber.

In der Umkleide und den Gängen können die Besucher außerdem noch die Highlights der Hansgrohe Unternehmensgeschichte anhand von vielen Bilder und historischen Schätzen aus dem Hansgrohe Archiv bestaunen.

„Krønasår – The Museum Hotel“

Der Europa-Park ist bekannt für seine atemberaubenden Themenwelten und Achterbahnen. Aber auch im Hotelgeschäft spielt der mehrfach preisgekrönte Freizeitpark eine große Rolle. Das 4-Sterne Superior Hotel „Krønasår“ ist sein sechstes Erlebnishotel und öffnete am 31. Mai 2019 seine Türen für Gäste aus der ganzen Welt. Der im skandinavischen Stil gebaute Hotelkomplex bietet Platz für 1.300 Gäste und in seinen Bädern viele schöne Momente mit Wasser. Alle 304 Zimmer und Suiten sowie die öffentlichen Bereiche sind mit insgesamt über 1.000 Produkten aus dem Hause Hansgrohe ausgestattet, darunter Armaturen und Showerpipes der Kollektion AXOR Montreux. Hier trifft Wasserexperte auf Freizeitexperte.

Unvergessliche Wassererlebnisse

Mit dieser gigantischen Erweiterung wird der Freizeitpark noch mehr Gäste in die süddeutsche Rheinebene locken. „Allein in Rulantica erwartet der Europa-Park im ersten Jahr bis zu 700.000 Gäste. Sie können hier und in den Wohlfühlbädern des Hotels „Krønasår“ unsere Produkte erleben. Dieses Erlebnis werden sie mit einem unvergesslichen Tag verknüpfen. Das sind unsere begeisterten Kunden von morgen“, unterstreicht Hans Jürgen Kalmbach die wichtige Bedeutung der erneuten Kooperation.