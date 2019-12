Zu den Hauptaufgaben des zukünftigen Stelleninhabers werden die Reparatur sowie die Installation der sanitärtechnischen Produkte bei den Kunden und in den Ausstellungen beim Groß- bzw. Fachhandel zählen.

Darüber hinaus zeichnen Sie verantwortlich für die technischen Schulungen und die technische Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens sowie die Schulung von Partnerhandwerkern.

Letztlich gehören auch die entsprechende Dokumentation und das Reporting im Hinblick auf die benannten Aufgaben zum Aufgabenfeld.

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit werden Sie zu ca. 50 % am zentralen Standort in Düsseldorf eingesetzt werden und zu 50 % im Außendienst in Westdeutschland unterwegs sein. Die Bereitschaft zu größeren Dienstreisen mit Übernachtung sollte vorhanden sein, in Ausnahmefällen kann auch ein Einsatz über Westdeutschland hinaus erfolgen.

Arbeitsort: Home-Office, ideal im Großraum Düsseldorf/NRW

Ihr Profil:

Für diese wichtige Position verfügen Sie vorzugsweise über eine abgeschlossene Ausbildung zum Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär/Heizung/Klima oder eine vergleichbare Qualifikation.

Darüber hinaus können Sie auf Berufserfahrung speziell im Bereich der Sanitärtechnik bzw. in der Sanitärbranche verweisen.

Eine ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung setzen wir ebenso voraus, wie die Bereitschaft zu Dienstreisen in Ihrem Gebiet (in Ausnahmefällen auch mal darüber hinaus).

Grundkenntnisse der englischen Sprache wären wünschenswert, so wie die Bereitschaft, diese Kenntnisse weiter auszubauen. In einem internationalen Unternehmen können Englischkenntnisse selbstverständlich immer mal wieder gefordert sein.

Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.lk-personalberatung.de.

Laszlo & Kollegen Personalberatung

Lisa Agel

Bachmorgen 10

35582 Wetzlar

Telefon: 0641-98 46 76-0

Fax: 0641-98 46 76 -60

Email: l.agel @ lk-personalberatung.de

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.