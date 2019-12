Bäder werden heute längst nicht mehr nur unter funktionalen Aspekten gestaltet, sondern sollen auch allen Ansprüchen an Ästhetik und Design gerecht werden. Mit Kaldewei Secure Plus lassen sich die emaillierten Kaldewei Duschflächen in den zwölf Mattfarben der Coordinated Colours Collection mit einer nahezu unsichtbaren, aber spürbar rutschhemmenden Oberfläche für eine optimale Standsicherheit veredeln.



Die Kaldewei Secure Plus Emaillierung wird dauerhaft in die gesamte Duschfläche aus kostbarem Stahl-Email eingebrannt. So entsteht eine gleichmäßige Materialoberfläche, die durchgehend und dauerhaft für mehr Trittsicherheit und Standfestigkeit sorgt. Dabei ist auf die Qualität von Kaldewei Verlass: Bodenebene emaillierte Duschflächen mit Secure Plus Oberfläche überzeugen nicht nur optisch und in puncto Sicherheit, sondern ebenso durch die hervorragenden Material- und Hygieneeigenschaften von Kaldewei Stahl-Email. Das kostbare Material ist besonders langlebig, robust und leicht zu reinigen.

MeldungDer TÜV Rheinland bestätigt dem Secure Plus von Kaldewei eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die rutschhemmende Oberfläche Kaldewei Secure Plus ist für alle bodenebenen emaillierten Duschflächen in allen Farben der Coordinated Colours Collection erhältlich.