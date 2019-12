Eine echte Stimmungsaufhellung im Mittelstand steht weiter aus. Dessen Geschäftsklima steigt im Dezember zwar geringfügig, bewegt sich damit aber bereits den fünften Monat in Folge eng an der Nulllinie entlang, die für konjunkturelle Richtungslosigkeit steht. In den Großunternehmen verbessert sich die Stimmung etwas stärker als im Mittelstand, verharrt dessen ungeachtet jedoch auf einem noch immer viel niedrigeren Niveau. Diese Ergebnisse zeigen vor allem eines: Die deutschen Unternehmen freuen sich angesichts der langen Phase internationaler Unwägbarkeiten schon über kleine Lichtblicke.



KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2019 (PDF, 128 KB, nicht barrierefrei)

Quelle: www.kfw.de