Die August Brötje GmbH ist mit 500 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region und kann auf 100 Jahre Erfahrung im Bereich Heiztechnik zurückblicken. BRÖTJE ist Mitglied der BDR Thermea Gruppe, einer der weltweit führenden Heiztechnik-Hersteller, in dem trotz seiner Größe ein freundschaftliches Verhältnis zu Mitarbeitern, Kunden und Handwerkern gepflegt wird.

Für den Großraum Hanau/Main-Kinzig/Vogelsberg suchen wir einen Mitarbeiter zur Anstellung durch unseren Vertriebspartner für die gemeinsame Marktbearbeitung im

Technischen Außendienst (m/w/d)

Ihr Profil

Sie sind Diplom-Ingenieur, Techniker, Heizungsbaumeister oder besitzen eine gleichwertige Ausbildung. Erfolgs- und zielorientiertes Arbeiten in einem Team bereitet Ihnen Freude. Erfahrung im Vertrieb und gute Kenntnisse in der modernen Heiztechnik sind von Vorteil. Ihre Aufgabe umfasst die Akquise und den Vorverkauf unserer Produkte bei Institutionen, Planern und Architekten sowie die technische Unterstützung des Heizungsbaufachhandwerks. Sie informieren über unsere ausgezeichneten Produkte, präsentieren diese bei verschiedenen Zielgruppen und unterstützen unseren Vertriebspartner in allen BRÖTJE Angelegenheiten.

Unser Angebot

Eine langfristig angelegte, vielseitige Herausforderung in dem anspruchsvollen Arbeitsumfeld eines international aufgestellten, erfolgreichen Unternehmens mit guten Entwicklungsmöglichkeiten.