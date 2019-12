Das fraktionsübergreifende Bekenntnis zum Meisterbrief ist ein wichtiges Signal zur Stärkung der Branche und die beste Garantie für Qualitätsarbeit, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft. Diesen Weg politisch weiter zu verfolgen und die berufliche Weiterbildung im Handwerk nun auch vergleichbar zu fördern wie ein Studium, ist nur konsequent.

Schon lange haben wir auf die Rückführung der Behälter- und Apparatebauer (BAB) in die Anlage A der HwO gedrängt. Vertreter von CDU/CSU und SPD griffen das notwendige Signal für mehr Qualität und Qualifizierung im Handwerk im vergangenen September endlich auf. Am 12. Dezember 2019 wurde die Wiedereinführung der Meisterpflicht in 12 Gewerken vom Bundestag beschlossen, darunter zu Recht auch für das Behälter- und Apparatebauer Handwerk (BAB).

Zur Unterstützung der Initiative der Bundesregierung gab der ZVSHK mehrere Expertisen und umfassende Stellungnahmen gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ab und hat unter Einbindung seines BAB-Bundesfachgruppenleiters an der Anhörung im BMWi teilgenommen.