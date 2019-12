Sie tragen in der Region Nord die Verantwortung für die Betreuung und Akquise der TGA-Fachplaner. Sie beraten in diesem Zusammenhang Ihre Kunden umfassend in allen technischen Fragestellungen und sind kompetenter Ansprechpartner bei Auswahl und Einsatz der Produkte.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Ihr Profil:

Sie bringen durch Ihren Ausbildungs- und Werdegang sowohl fundierte technische als auch kaufmännische Kenntnisse mit und verfügen idealerweise über ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium oder eine Weiterbildung zum Techniker mit der Fachrichtung Versorgungstechnik.

Darüber hinaus können Sie auf mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von TGA-Planern verweisen.

Persönlich zeichnen Sie sich durch eine ausgeprägte Verhandlungs- und Kommunikations-fähigkeit sowie ein verbindliches und sympathisches Auftreten aus.

Sie sind ein Team-Player und verfügen über ein überdurchschnittliches Engagement, sowie eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Lösungsorientierung.

