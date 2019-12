Bitte beachten Sie die eMail an Ihre Einkaufs- und Datenabteilung vom 10.12.19, in der sich die Datei mit den geänderten Werksnummern befindet. Die Aktualisierung sollte ab 23.12.19 und bis zum 06.01.20 bei Ihnen durchgeführt werden, damit die Bestellungen via EDI weiter reibungslos funktionieren.

Wir haben vom 24.12.2019 bis 02.01.2020 Betriebsferien.