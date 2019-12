HaustechnikNachfolge stellt den Kontakt zu Käufern aus der Branche und/oder zu Investoren her!

Wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Verkaufsverhandlungen mit Käufern aus der Branche und/oder zu Investoren:

1.) Gute Finanzdaten.

2.) Zweiter Geschäftsführer.

Käufer aus der Branche und vor allem Investoren erwarten Kontinuität in der Geschäftsführung, wenn der Vorbesitzer aus dem Unternehmen ausscheidet.

HaustechnikNachfolge hilft Ihnen gerne diesen zweiten Geschäftsführer für Ihr Unternehmen zu finden. Für diese Personaldienstleistung wird ein erfolgsabhängiges HONORAR vereinbart!

HaustechnikNachfolge empfiehlt seinen Mandanten erst nach Implementierung des zweiten Geschäftsführers den konkreten Kontakt zu Käufern aus der Branche und/oder Investoren suchen. Sie handeln dann aus einer stärkeren Verhandlungsposition und erzielen in der Regel bessere und schnellere Verhandlungsergebnisse.

Wir sichern Mandanten absolute Diskretion zu!

Wenn Sie lieber einen Nachfolger konsequent aufbauen wollen, können wir Ihnen auch gerne helfen Kandidaten mit dem richtigen Potential für Ihr Unternehmen zu finden.



