Eine übersichtliche Tabelle der besonders vorteilhaften testo Angebots-Sets befindet sich auch in der aktuellen Angebotsbroschüre Messtechnik Markt und Serviceangebote für Handwerksbetriebe auf den Seiten 11 und 12.



Das Abgasanalyse-Gerät testo 300 ist in den Varianten Allrounder und Longlife lieferbar. Die wesentlichen Unterschiede sind



- die Garantiezeit für Gerät/Sonde/O2/CO-Sensor: Allrounder 24-36 Monate, Longlife 48-60 Monate

- der CO-Messbereich: Allrounder 8000 ppm, Longlife 30.000 ppm und

- die Kalibrierphase: Allrounder Nullung mit Sonde an Frischluft, Longlife Nullung auch mit Sonde im Abgas möglich.



Insgesamt sind folgende in Bezug auf Preisleistung unschlagbare testo Set-Angebote des beliebten Abgasmessgerätes testo 300 und die exklusiv bei der Kleinschmidt GmbH erhältlichen Angebots-Sets mit und ohne BONUS CARD in der Variante mit Ankauf eines Altgerätes zu den gelisteten Sonderkonditionen solange Vorrat reicht lieferbar:

testo 300 Allrounder Basis-Set 2 BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3002 84 ba 2 mit Abgassonde, Netzteil, Software EasyHeat, Koffer für 899 €** + MwSt.

testo 300 Allrounder Basis Set 3 BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3002 84 ba 3 mit Abgassonde, Netzteil, Software EasyHeat, Profi-Koffer für 959 €** + MwSt.

testo 300 Allrounder-Set 1 BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3002 84 BC mit Abgassonde, Netzteil, Software EasyHeat, Profi-Koffer, BT-Drucker für 1039 €** + MwSt.

testo 300 Allrounder-Set Art.-Nr. 0564 3002 84 mit Abgassonde, Netzteil, Software EasyHeat, Profi-Koffer, BT-Drucker, Filter, Druckerpapier für 1039 €** + MwSt.

testo 300 Longlife Set 2 BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3004 88 BC mit Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler für 1189 €** + MwSt.

testo 300 Longlife Set 2 Art.-Nr. 0564 3004 88 mit Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler, Ersatzfilter für 1189 €**

testo 300 SE Longlife Set BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3004 98 BC mit Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler für 1189 €** + MwSt.

testo 300 SE Longlife Set Art.-Nr. 0564 3004 98 mit Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler, Ersatzfilter für 1189 €**

testo 300 Longlife Profi-Set BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3004 83 BC mit Sonde, Netzteil, Software EasyHeat, Profi-Koffer, BT-Drucker für 1329 €** + MwSt.

testo 300 Longlife Profi-Set Art.-Nr. 0564 3004 83 mit Sonde, Netzteil, Software EasyHeat, Profi-Koffer, BT-Drucker, Filter, Druckerpapier für 1329 €** + MwSt.

testo 300 Longlife Set 3 BONUS CARD* Art.-Nr. 0564 3004 90 BC mit NO-Messung, Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler, 4Pa-Zubehör für 1469 €** + MwSt.

testo 300 Longlife Set 3 Art.-Nr. 0564 3004 90 mit NO-Messung, Sonde, Netzteil, Software, VL-Fühler, 4Pa-Zubehör, Filter für 1469 €** + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit zwei Kleinschmidt GmbH BONUS CARDs Abgasanalyse Service ausgeliefert, die für insgesamt zwei kostenlose Prüfservices inkl. Prüfberichten über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegeben Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden können.

Gemäß den gängigsten Intervallen im Qualitätsmanagement können Messmittel in der Regel ein Jahr nach Herstellung / Lieferung eingesetzt werden, bevor die Einhaltung von Toleranzen erneut überprüft werden muss. Mit den 2 BONUS CARDs kann dieser Nutzungszeitraum von einem auf drei Jahre erweitert werden. Die BONUS CARDs können auch für andere Abgasmessgeräte eingesetzt werden.



**Aufpreis ohne Altgerät 126 € + MwSt.



Zu den in Bezug auf Preisleistung unschlagbaren testo Set-Angeboten des beliebten Abgasmessgerätes testo 320 und den exklusiv bei der Kleinschmidt GmbH erhältlichen Angebots-Sets mit und ohne BONUS CARD zählen insgesamt das



testo 320 basic Basis-Set Abgassonde modular BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3223 70 MO BC mit modularer Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, Koffer für 699 € + MwSt.

Set testo 320 basic Sonderedition BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3223 72 BC mit Sonde 180 / 6 mm, Schnelldrucker, Netzteil, Koffer für 799 € + MwSt.

testo 320 basic Einsteiger-Set Art.-Nr. 0563 3223 72 mit Sonde 180 / 6 mm, Schnelldrucker, Netzteil, Filter, Druckerpapier, Koffer für 799 € + MwSt.

testo 320 basic Sonderedition Öl BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3223 70 Öl mit Sonde 180 / 6 mm, Schnelldrucker, Netzteil, Profi-Koffer, Rußpumpen-Set für 929 € + MwSt.

testo 320 basic Sonderedition Gas BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3223 70 Gas mit Sonde 180 / 6 mm, Schnelldrucker, Netzteil, Profi-Koffer, Dostmann Gaslecksuchgerät für 949 € + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Abgasanalyse Service ausgeliefert, die für einen kostenlosen Prüfservice inkl. Prüfbericht über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegebene Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden kann.



Das Abgasmessgerät mit Smartphone-Bedienung testo 330i ist in den folgenden testo Angebots-Sets und den exklusiv bei der Kleinschmidt GmbH erhältlichen Angebots-Sets mit BONUS CARD und Magnet-Smartphonehalter in der Variante mit Ankauf eines Altgerätes zu den gelisteten Sonderkonditionen solange Vorrat reicht lieferbar:



testo 330i Schornsteinfeger Set Art.-Nr. 0563 3000 75 mit Sonde 300 / 8 mm, VL-Fühler 190 mm, Netzteil, für 999 €** + MwSt.

testo 330i Schornsteinfeger Set mit Magnet-Halter BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3000 75 Halter BC mit Sonde 300 / 8 mm, VL-Fühler 190 mm, Netzteil, Magnet-Smartphonehalter für 1029 €** + MwSt.

testo 330i Heizungsbau Set Art.-Nr. 0563 3000 73 mit Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, testoFix, Koffer für 1049 €** + MwSt.

testo 330i Heizungsbau Set mit Magnet-Halter BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3000 73 Halter BC mit Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, testoFix, Koffer, Magnet-Smartphonehalter für 1079 €** + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Abgasanalyse Service ausgeliefert, die für einen kostenlosen Prüfservices inkl. Prüfbericht über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegebene Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden kann.



**Aufpreis ohne Altgerät 126 € + MwSt.



Das beliebte, bewährte und einfach zu bedienende Leckmengenmessgerät testo 324 ist in den folgenden testo Angebots-Sets und den exklusiv bei der Kleinschmidt GmbH erhältlichen Angebots-Sets mit BONUS CARD bzw. zum Teil zusätzlich mit Magnet-Smartphonehalter in der Variante mit Ankauf eines Altgerätes zu den gelisteten Sonderkonditionen solange Vorrat reicht lieferbar:



testo 324 Gas-Waser-Set Art.-Nr. 0563 3240 77, diverses Zubehör inkl. Hochdrucksonde für 1329 €** + MwSt.

testo 324 Gas-Waser-Set mit Magnet-Halter BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3240 77 Halter BC, diverses Zubehör inkl. Hochdrucksonde und Magnet-Smartphonehalter für 1369 €** + MwSt.

testo 324 Profi-Set Art.-Nr. 0563 3240 71, diverses Zubehör inkl. Protokolldrucker für 1399 €** + MwSt.

testo 324 Profi-Set BONUS CARD* Art.-Nr. 0563 3240 71 BC, diverses Zubehör inkl. Protokolldrucker für 1429 €** + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD ausgeliefert, die für einen kostenlosen Prüfservice inkl. Prüfbericht für ein testo 324 eingesetzt werden kann.



**Aufpreis ohne Altgerät 126 € + MwSt.



Als Restbestand solange der Vorrat reicht sind ebenfalls noch folgende Sets der bewährten Baureihe testo 330-2 LL, jeweils mit Kleinschmidt GmbH Magnet-Smartphonehalter, erstem Service und Inzahlungnahme eines Altgerätes zu den gelisteten Sonderkonditionen lieferbar:



testo 330-2 LL Basis-Set 2 Art.-Nr. 0563 3372 76 Ba 2 mit Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, Magnet-Smartphonehalter, inkl. erstem Service* für 1.299 €** + MwSt.

testo 330-2 LL Schornsteinfeger-Set Art.-Nr. 0563 3372 76 mit Sonde 300 / 8 mm, VT-Fühler 190 mm, Netzteil, Magnet-Smartphonehalter, inkl. erstem Service* für 1.399 €** + MwSt.

testo 330-2 LL Set 1 Art.-Nr. 0563 6034 71 LL mit Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, Schnelldrucker, Profi-Koffer, Filter, Druckerpapier, Magnet-Smartphonehalter, inkl. erstem Service* für 1.549 €** + MwSt.

testo 330-2 LL Bluetooth Komplett-Set Art.-Nr. 0563 3372 78 mit Sonde 180 / 8 mm, Netzteil, Schnelldrucker, VT-Fühler 180 mm, Profi-Koffer, Magnet-Smartphonehalter, inkl. erstem Service* für 1.599 €** + MwSt.



*Mitgeliefert wird ein Gutschein der für einen kostenlosen Prüfservice inkl. Prüfbericht über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegebene Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden kann.



**Aufpreis ohne Altgerät 126 € + MwSt.







