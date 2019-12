Neo Eckwanne 140x140/150x150 cm

Die Vorteile einer RIHO Eckwanne Neo im Bad liegen auf der Hand:

Wenig Platz, trotzdem Komfort und Wellness! Luxus in den eigenen 4 Wänden.

Eckwanne Acrylwanne – Neo mit Bliss System

Abbildung:

235 Liter Fassungsvermögen, Abbildung Version rechts.

Lieferzeit ab Werk in 4 Wochen!

Die RIHO-Pools mit Bliss-System verfügen über ein 10-Tasten-Touch-Control Display.:



Diese elektronische Bedienung nutzen Sie für:

• um ein LED Farblicht ein- und ausschalten und Sie können auch einem Farbwechsler ansteuern, der eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.

• Ein- und Ausschalten von entspannenden Luftblasen für eine stimulierende Massage aller wichtigen Berührungspunkte. Sie haben die Auswahl von 5 verschiedenen Positionen.

• Ein- und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen. Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt.

Der Massagestrahl des RIHOpool Joy stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.

• Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten, nutzen Sie das bereits integrierte Soundsystem. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bei Ihren Lieblingsmelodien.

Wahlweise das integrierte Radio oder Bluetooth Verbindung zu einem externen Gerät.

• Die Zusatzheizung ein- und ausschalten, wichtig um das Wasser auf gleicher Temperatur zu behalten.

• Einschalten des Vollautomatischen Reinigung System für Hydro (Clean), somit bleibt Ihr System hygienisch sauber.

• Sie können eine Kindersicherung ein- oder ausschalten oder navigieren zwischen den verschiedenen Optionen wie Radio, Lautstärke und Luftdüsen Intensität

• Sie wählen Ihre Musikkanäle aus, stellen Ihre Wunsche Lautstärke ein oder schalten die Kanäle um. Die großzügigste Art, sprudelndes Wasser zu genießen – ein prickelndes Erlebnis, das unter die Haut geht.

Übersicht Ausstattung

• Standard 16 Aero/Luftdüsen

• 5 verschiedene Intensitätseinstellungen für Aero/ Luftdüsen

• Hydrodüsen, Standard-6-Seiten-, 6-Rücken- und 4-Fuß-Hydrodüsen

• 1 LED Farbtherapie

• Elektronische Bedienung (10 Tasten)

• Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen trocken geblasen

• Manuelle Entleerung des Restwassers

• Musik- / Bluetooth und Radio Funktion

• Reinigungsfunktion (Clean)

• Zusatzheizung

• Kindersicherung



NEO Eckwanne in der Ausführung mit Joy-System verfügen über eine 4-Tasten-Touch-Steuerung:



Diese elektronische Bedienung nutzen Sie für:

• um ein LED Farblicht ein- und ausschalten und Sie können auch einem Farbwechsler ansteuern, der eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.

• Ein- und Ausschalten von entspannenden Luftblasen für eine stimulierende Massage aller wichtigen Berührungspunkte. Sie haben die Auswahl von 5 verschiedenen Positionen.

• Ein- und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen. Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt.

Der Massagestrahl des RIHOpool Joy stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.

• Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten, nutzen Sie das bereits integrierte Soundsystem, Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bei Ihren Lieblingsmelodien

Übersicht Ausstattung

• Standard 14 Aero/Luftdüsen

• 5 verschiedene Intensitätseinstellungen für Aero/ Luftdüsen

• Hydrodüsen, Standard-6-Seiten-, 6-Rücken- und 2-Fuß-Hydrodüsen

• 1 LED Farbtherapie

• Elektronische Bedienung (4 Tasten)

• Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen trocken geblasen

• Musik- / Bluetooth-Funktion

Die RIHOpools mit flow-System besitzen eine elektonische An/Aus-Taste. Über diese Tastatur wird:

Unterwasserbeleuchtung, LED-Licht ein oder ausgeschaltet.

Ein und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen.



RIHOpool Flow: Das Wassersystem für eine gezielte Massage des Körpers.

Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt. Der Massagestrahl des RIHOpool Flow stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.

RIHOpool mit Air System besitzen eine elektronische An/Aus-Taste. Über diese Tastatur wird:

Das LED –Licht ein oder ausgeschaltet.

Entspannende Luftblasen schalten sie ein oder aus.

Ein land anhaltender Massagegenuss und ein intensives Baderlebnis.



RIHOpool Air, ein entspannendes Badevergnügen, prickelnd und leise wie ein Flüstern.

Bei dem RIHOpool Air wird Luft über spezielle Düsen in die Badewanne geblasen und fein verteilt. Diese Luftdüsen sind im Boden eingelassen und sorgen für eine stimulierende Massage. Die Leitungen der Bodendüsen werden nach dem Whirlen trocken geblasen.

