Die Lungenklinik im westfälischen Hemer gehört zu den renommiertesten Einrichtungen auf ihrem Gebiet. Seit bereits 65 Jahren werden hier Erkrankungen der Lunge, der Atemwege und des Brustkorbs behandelt. 2015 wurde das Haus um ein Gebäude erweitert, in dem neben einer neuen Intensivstation und Weaningstation (Beatmungsentwöhnung) die Komfortstation zu finden ist.

Helle Farben und modernes Mobiliar dominieren die Raumgestaltung für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Fotoimpressionen im Haus zeigen die Naturlandschaft Hemers. Die Räumlichkeiten mit 30 Betten sind mit neuester Technik ausgestattet, haben genügend Platz für persönliche Gegenstände und verfügen über bequeme Sitzmöglichkeiten auch für Besucher.

Die Bäder der Zimmer ermöglichen den Patienten eine komfortable und sichere Körperpflege durch sorgfältig ausgewählte Produkte aus dem PLAN und PLAN CARE Sortiment von KEUCO, wie einem Klappsitz und Haltegriffen in der Dusche. Im Eckduschkorb der Serie ELEGANCE ist genügend Ablagefläche für Duschutensilien und Pflegeprodukte.

Mit dem beleuchteten Kosmetikspiegel am Waschplatz kann man gerne einmal genauer hinschauen. Durch den verstellbaren Arm ist dieser auch in verschiedenen Höhen problemlos nutzbar. Die praktischen Wandhaken sorgen für Ordnung bei mehreren Handtüchern. Im Abfallsammler verschwinden benutzte Hygieneartikel diskret. An der Thermostat-Waschtischarmatur aus der Serie PLAN lässt sich die optimale Temperatur stufenlos einstellen: Die Temperatursperre von 38°C schützt Patienten vor Verbrühungen.

Komfort und Sicherheit auch im Toilettenbereich: Der Haltegriff unterstützt beim Aufrichten und mit PLAN Accessoires ist alles griffbereit. Die Chromoberflächen der Armaturen und Accessoires von KEUCO fügen sich perfekt in das hochwertige Ambiente des Wahlleistungsbereiches der Klinik ein.