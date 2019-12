Stellenprofil / „Ihre Aufgaben“

Montage und Wartung unserer Produkte beim Endkunden

Erstellung von Aufmaßen für die Produktion

kompetente Beratung der Kunden und fachmännische Information bei Fragen Anforderungsprofil / „Ihr Profil“

Führerschein Klasse B

Handwerkliche Ausbildung im Bereich Sanitär

Grundkenntnisse im Glaskabinenbau

Grundkenntnisse im Elektrobereich

Freude an der Arbeit und dem Umgang mit Kunden

Reisebereitschaft für Mehrtagestouren (durchschnittlich 1-2 Übernachtungen/Woche)

Benefits / „Wir bieten“

ein anspruchsvolles Aufgabengebiet

sehr hohe Eigenverantwortung

einen sicheren Arbeitsplatz

leistungsgerechte Vergütung

flexible Arbeitszeiten

Beitrag zur Altersvorsorge

dreimonatiges Einarbeitungsprogramm sowie intensive Schulung und Qualifizierung für Ihre zukünftige Aufgabe

spannendes Arbeitsumfeld in traditionsreichem Familienunternehmen mit niedrigen Hierarchien

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.