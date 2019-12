Wir möchten uns bei den vielen Fachhandwerkern bedanken die unsere Heizkörperkonsolen und Rohrbefestigungen verbauen. Null Reklamationen sind nicht nur der Erfolg von WEMEFA, sondern das Ergebnis von professionellen Fachhandwerkern.

Unsere Konsolenentwicklung geschieht nicht nur an einem digitalen Reißbrett, sondern in der Zusammenarbeit mit Meisterbetrieben und dem Fachhandel. WEMEFA ist Teil des BDH und maßgeblich an der Gestaltung der VDI 6036 beteiligt. WEMEFA Heizkörperkonsolen sind 100% Made in Germany / Velbert.



Seit Anfang 2019 wurde die Produktion der Flamco- Befestigungstechnik und das europäische Zentrallager der Flamco- Befestigungstechnik von den Niederlanden nach Velbert verlegt. In verschiedenen europäischen Ländern ist die Flamco- Befestigungstechnik einer der hauptsächlichen Marktführer. Dies ist auch das Ziel in Deutschland.



Wir wissen, dass unser Erfolg in den Händen des Fachhandwerks und der Fachgroßhandel liegt.

Deshalb bedanken wir uns bei Ihnen und wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2020.

Udo Hilbert / Geschäftsführer Axel Vlasak / Verkaufsleiter

Und das ganze WEMEFA Team