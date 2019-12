Rund 700 Schulungen bietet Viega im kommenden Jahr für Planer und Fachhandwerker an – so umfangreich war das Seminarangebot noch nie. (Fotos: Viega)

Die gestiegenen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden, an den Erhalt der Trinkwassergüte und an den baulichen Brandschutz verlangen TGA-Planern und SHK-Handwerkern immer mehr Fachwissen ab. Viega unterstützt sie dabei durch ein umfassendes Schulungsangebot. Für das Seminarjahr 2020 wurde es nochmals deutlich erweitert, unter anderem durch Schulungen zum Trinkwasser-Managementsystem „AquaVip Solutions“ sowie zum Kompetenzthema Building Information Modeling (BIM). Das komplette Programm steht ab sofort im Internet unter viega.de/Seminare zur Verfügung. Hier ist auch eine Online-Anmeldung möglich.

Trinkwassergüte erhalten

Fachseminare zum Erhalt der Trinkwassergüte gehören bei Viega schon seit vielen Jahren zum Standardangebot, bis hin zu den zertifizierten Hygiene­schulungen nach VDI 6023 Kategorie A und B. Mit dem Trinkwasser-Management-System „AquaVip Solutions“ hat Viega das Thema jetzt auf eine neue Leistungsebene gehoben: Über die ganzheitliche Betrachtung werden nun die grundlegenden hygienischen Anforderungen an eine Trinkwasseranlage unmittelbar mit installationstechnischen Lösungen zur Optimierung des Energie­verbrauchs von Gebäuden verknüpft. Wie sich diese Verknüpfung in der Praxis darstellt und welche Vorteile sie für den bestimmungsgemäßen Betrieb bietet, ist Inhalt eines neuen Seminars mit dem Titel „Viega AquaVip Solutions“.

Insgesamt bietet Viega damit zum Kompetenzthema „Erhalt der Trinkwasserhygiene“ ein halbes Dutzend verschiedener Schulungen an.

Schall- und Brandschutz absichern

Einen fachlich nicht minder hohen Stellenwert hat in der Technischen Gebäudeausrüstung der bauliche Schall- und Brandschutz. Welche Neuerungen es hier insbesondere zu Mischinstallationen, Abstands­regelungen und Abschottungen gibt, ist unter anderem Inhalt des Viega-Schulungsangebotes zu diesem Themenschwerpunkt.

Installationstechnik – auf den Punkt gebracht

Solche trinkwasser-hygienischen oder brandschutztechnischen Aufgaben­stellungen müssen aber nicht nur qualifiziert geplant, sondern auch entsprechend in die Praxis umgesetzt werden. Gleiches gilt beispielsweise für den Neubau eines Generationenbades oder die Installation einer Flächenheizung, über die man auch kühlen kann.

Wie das geht, zeigt Viega in insgesamt sechs weiteren Seminaren, die sich mit allgemeinen installations­technischen Themen befassen: Die fachgerechte Auswahl und Montage von Rohrleitungs­systemen gehört ebenso dazu wie die Auslegung von Flächentemperier­systemen, Tipps für eine moderne Badgestaltung oder Schulungen zu Gas-Installationen nach DVGW-TRGI 2018. Ein weiteres Seminar wurde gezielt für Mitarbeiter aus Versorgungs­unternehmen konzipiert. Inhaltlicher Schwerpunkt sind erdverlegte Hausanschlussleitungen.

Zukunftsorientiert planen

Für die Planung haustechnischer Anlagen ist entsprechende Software­unterstützung mittlerweile unverzichtbar. Viega hat dafür ein Schulungspaket rund um die Planungssoftware Viptool zusammen­gestellt, das sich sowohl an Einsteiger wie an Fortgeschrittene wendet. Der Grundkurs „Viptool Engineering“ spricht zum Beispiel gezielt Teilnehmer auch ohne Vorkenntnisse in CAD an. Weitere Seminare befassen sich unter anderem mit der Heizlastberechnung, mit 3D-Rohrnetzkonstruktionen und mit dem „Viptool“-Gebäudemanager.

Neu hinzugekommen ist im Seminarprogramm 2020 die Planungsmethodik BIM. Viega ebnet Planern und Fachhandwerkern den Weg in dieses digitale Zeitalter mit einem eintägigen Basisseminar. Darin werden ein grundlegender Überblick über die wesentlichen Fachbegriffe und wertvolle Hinweise gegeben, wie die Teilnehmer die Planungsmethodik BIM in ihr Unternehmen einführen können. In einem zweitägigen Fachseminar schließen sich an die Vermittlung dieses Basiswissens noch zahlreiche Praxisbeispiele an, an denen die Umsetzung von BIM in reale Bauprozesse dargestellt wird.

Schnell anmelden

Erfahrungsgemäß sind die Viega-Schulungen mit begrenzter Teilnehmerzahl in den Seminarcentren Attendorn-Ennest und Großheringen sehr schnell ausgebucht. Eine frühzeitige Anmeldung unter www.viega.de/Seminare ist daher empfohlen. Dort kann der aktuelle Schulungskatalog auch als PDF heruntergeladen werden.