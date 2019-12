Es ist eine Herausforderung, einem so starren und robusten Werkstoff wie glasiertem Titan-Stahl eine perfekte, kreisrunde Form abzuringen – eine Form ohne Ecken und Kanten. Bette ist mit dem Design der freistehenden, kreisrunden Badewanne BettePond Silhouette ein Paradebeispiel für perfektes Material- und Fertigungs-Know-how gelungen, das jetzt mit dem „Best of Best“ Iconic Award 2020 ausgezeichnet wurde.

Nicht nur Farben strahlen eine besondere Bedeutung aus, auch Formen können unser Wohlbefinden positiv beeinflussen. Der Kreis gilt dabei als Urform und findet sich in unendlichen Erscheinungsformen in der Natur wieder. Seine Form strahlt Unendlichkeit, Ruhe, Ausgewogenheit und Sinnlichkeit aus. Die ideale Form für eine freistehende Badewanne wie BettePond Silhouette, die zum Eintauchen und Entspannen einlädt.

Angelehnt ist die ikonenhafte Designsprache, die vom Designbüro Tesseraux + Partner in Potsdam entwickelt wurde, an den Badezuber. Er symbolisiert die Ursprungsform des Wannenbades. Mit einem Durchmesser von großzügigen 150 Zentimetern, die sich bequem in jede Richtung nutzen lassen, ist die BetteLux Silhouette der ideale Ort für Muße und Entschleunigung im Alltag – und ein echter Ruhepol im Bad.

Die harmonische Form aus glasiertem Titan-Stahl überzeugte auch die hochkarätig besetzte Fachjury der Iconic Awards. In der Kategorie „Bad und Wellness“ wurde BettePond Silhouette mit dem „Best of Best“ Innovative Interior Award ausgezeichnet.

Die Jury begründet: „Mit der freistehenden, kreisrunden Badewanne aus glasiertem Titan-Stahl gelingt Bette einmal mehr ein ikonisches Highlight. Ein zeitloses, elegantes Design, das mit seiner klaren geometrischen Formensprache angenehm puristisch wirkt, sich hierdurch in viele anspruchsvolle Umgebungen harmonisch einfügt und dabei zum Blickfang wird.“

In der gleichen Kategorie wurde mit der filigranen Waschtischschale BetteCraft ein weiteres Produkt von Bette als „Winner 2020“ ausgezeichnet. Sven Rensinghoff, Marketingleiter bei Bette: „Wir freuen uns sehr, dass die runden Formen unserer beiden Produkte die internationalen Designexperten überzeugt hat und damit auch die Leistung gewürdigt wird, ein so hartes Material in eine weiche, organische Designsprache zu übersetzen.“

Die offizielle Preisverleihung der „Iconic Awards: Innovative Interior“ findet am 12. Januar 2020 im Rahmen der imm cologne statt. Die Gewinner-Produkte werden außerdem vom 12. bis 19. Januar im Rahmen von „Design im Kunstverein“ im Kölnischen Kunstverein ausgestellt.

Die Iconic Awards sind ein international angesehener, neutraler Design- und Architekturwettbewerb und werden seit 2013 vom Rat für Formgebung verliehen. Prämiert werden die besten Projekte aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation.