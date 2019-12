Mit Serie 801 brachte HEWI die erste barrierefreie Serie auf den deutschen Markt, steht seitdem für Qualität made in Germany und erlangte die Markführerschaft im Segment Barrierefreie Sanitärausstattung. In Kombination mit den Accessoires der Serie 477 erfüllt die umfassendste barrierefreie Systemlösung am Markt alle Anforderungen an die Ausstattung von Bädern im Bereich der professionellen Pflege. Nutzer und Pflegepersonal standen bei der Entwicklung gleichermaßen im Fokus.

Gestaltungsfreiheit

Gutes Design bedeutet, Optionen zu bieten. So sind die Accessoires-Klassiker der Serie 477/801 ab sofort neben hochglänzenden Polyamid-Oberflächen auch in der Edition matt erhältlich. Mit den Accessoires der Edition matt setzen Sie Akzente, die durch eine charakteristische Optik und eine ganz besondere Haptik überzeugen. Bewährte Funktionen und langlebige Qualität treffen in der Edition matt auf zeitloses und gleichzeitig zeitgemäßes Premium-Design. Wir laden Sie ein zum Spiel mit ausdrucksstarken Materialien, Farben und Kontrasten. Erhältlich ist Serie 477/801 in der Edition matt in verschiedenen Nuancen in Weiß- und Grautönen.

Das komplette Produktsortiment finden Sie hier: catalog.hewi.com/de/serie-477-801-edition-matt-g76986

