Hier wird Work-Life-Balance großgeschrieben: Ein Unternehmen, das seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen modernen Dusch- und Waschbereich mit hochwertigsten Materialien und Produkten zur Verfügung stellt, zeigt welchen Stellenwert soziales Engagement hat. Nach einer längeren Anreise oder der sportlichen Betätigung am Morgen können sie sich hier frisch machen, bevor es an den Arbeitsplatz geht. In den Räumlichkeiten wurde auf Qualität gesetzt, denn die großzügigen Duschen, zahlreichen Frisiertische mit Haartrocknern, Waschtische mit modernen Lichtspiegeln sowie Toiletten wurden mit Produkten von KEUCO ausgestattet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen das besondere Angebot gerne an und nutzen den Dusch- und Waschbereich, je nach eigenem Rhythmus vor oder nach der Arbeit.

Das Highlight in den Duschen sind die innovativen IXMO Duscharmaturen von KEUCO. Durch die intelligente Bündelung von Funktionen ergibt sich ein reduziertes Bild. Bei der Handhabung überzeugt IXMO auf ganzer Linie: Über den Einhebelmischer wird Wassermenge und -temperatur dosiert. Die Wasserquelle – Kopf- oder Handbrause – wählt man über den Umsteller, der zusammen mit dem Handbrausehalter und dem Schlauchanschluss in nur einem Modul integriert ist. Weniger Armaturen auf der Wand bedeuten auch einen geringeren Reinigungsaufwand – ein besonderer Vorteil gerade im halböffentlichen Bereich.

An den Waschtischen hat man sich für Papiertuchspender und passende Abfallsammler von KEUCO entschieden. Das ergibt ein aufgeräumtes Bild und ist hygienisch. Auch die berührungslosen Armaturen erweisen sich sowohl als praktisch als auch hygienisch. Die glänzenden Chromoberflächen geben dem modernen Waschplatz eine besondere Note. Für das optimale Spiegelbild sorgt der große KEUCO Lichtspiegel.

Ein spezielles lichtleitendes Material leitet das Licht der LED an die Oberfläche und sichert jederzeit die optimale Gesichtsbeleuchtung. Über eine optisch unauffällige und intelligente Sensorsteuerung lässt sich das Licht dimmen und die Lichtfarbe stufenlos einstellen.