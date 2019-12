Mit der neuen Video-Reihe TECHNIK EINFACH ERKLÄRT greift ÖkoFEN Themengebiete rund um die Pelletheizung auf und erklärt diese auf einfachste Art und Weise! ÖkoFEN hat in den vergangenen Jahren viel Innovationskraft aufgewendet, um dank zahlreicher technischer Neuerungen die Kessel „plug and heat“ fähig anbieten zu können. ÖkoFEN bietet mit der Pelletronic Touch Heizungsregelung ein optimal aufeinander abgestimmtes Heizungsregelungssystem an, das sich durch einen hohen Bedienkomfort auszeichnet. Der innovative Heizkreisregler organisiert das komplette Energiesystem.

Mit diesem kurzen Clip möchte ÖkoFEN zeigen, wie Sie mit der modernen und komfortablen Heizungssteuerung ganz einfach Heizkosten sparen.

Hier geht es zum Video-Clip