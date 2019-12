Was haben seriell vorgefertigte Raummodule aus Massivholz, die sich per plug & play zu multifunktionalen Wohneinheiten kombinieren lassen, Funk-Brandwarnanlage, mit der Menschen in Kindertagesstätten, Heimen oder Hotels zuverlässig vor Feuergefahren geschützt werden und nachhaltige Alternativen zum wasserlosen Urinal gemeinsam? Sie gehören zu den zahlreichen innovativen und weiterentwickelten Produkten, Systemen und Dienstleistungen, die die nationalen und internationalen Aussteller vom 18. bis 21. Februar zur bautec 2020 auf dem Berliner Messegelände am Funkturm präsentieren. Der Neuheiten-Report der bautec 2020 gibt bereits jetzt einen Vorgeschmack und steht ab sofort online unter www.bautec.com/Presse/Produktneuheiten zur Verfügung.

Der aktuelle Neuheiten-Report präsentiert die Highlights der bautec wie zum Beispiel das Hycleen Automation System von GF-Haustechnik. Hierbei handelt es sich um ein modernes Zirkulationsregelsystem, das sich besonders einfach und schnell montieren und in Betrieb nehmen lässt. Das innovative Regelsystem für die automatische Steuerung, Überwachung und Protokollierung der Prozesse von Trinkwasserinstallationen wurde jüngst mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Kaldewei stellt eine nach eigenen Angaben echte Duschflächen-Revolution vor. Kaldewei NexSys bietet einen völlig neuartigen Lösungsansatz für bodenebene Duschen und verbindet zwei Welten perfekt miteinander: die Vorzüge einer fugenlosen Duschfläche aus Stahl-Email mit dem Design eines gefliesten Duschbereiches mit Duschrinne. purelivin ist überzeugt: Die Zukunft des Bauens ist seriell, modular und aus Holz. Auf der bautec 2020 präsentiert das Unternehmen aus Österreich seinen neuen Ansatz für das Bauen und Wohnen der Zukunft: Seriell, zu 95 Prozent vorgefertigte, komplett ausgebaute Raummodule aus Massivholz werden nach dem Prinzip „Plug & Play“ zu multifunktionalen Wohneinheiten kombiniert.

Die Zukunft des Bauens auf der bautec 2020

Peri gewährt auf der bautec 2020 einen Blick in die Zukunft des Bauens und stellt mit dem COBOD 3D-Betondrucker BOD2 ein additives Bauverfahren vor. Durch das 3D-Drucken live auf der bautec macht Peri die Technologie zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und demonstriert, dass die Technologie bereit ist für den Einsatz auf der Baustelle.

Erstmals auf der bautec vertreten ist Horyong Korea. Die Messepremiere wird ausgezeichnet durch die Vorstellung einer Weltneuheit: Horyong Korea präsentiert auf der bautec 2020 den neuen innovativen vollelektrischen Mini-Bagger HR35e. Der Elektrobagger wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben, die einen emissionsfreien Betrieb bei geringem Geräuschpegel erlaubt. Der Elektrobagger ist somit für den Einsatz in Innenräumen oder in städtischen Gebieten optimal geeignet. Um Arbeiten in Gefahrenbereichen durchzuführen, kann der Bagger zudem über eine Fernbedienung bedient werden.

Neuheiten-Icon zur besseren Orientierung

Um die Produktneuheiten auch auf der Messe besser zu kennzeichnen, wurde zur bautec 2020 ein rotes Icon entwickelt: Jeder Aussteller, der eine Neuheit auf der bautec 2020 präsentiert und im Neuheiten-Report vertreten ist, erhält zur Messe einen Bodenaufkleber. Dieser macht die Neuheiten am Stand sichtbar und für den interessierten Besucher besser auffindbar. Der Neuheiten-Report wird vorort an den Info-Countern als gedruckte Broschüre ausliegen.