BTGA und Frankfurt School erarbeiteten gemeinsam das Konzept des Studienganges. Bild: Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Das von BTGA und Frankfurt School gemeinsam erarbeitete Konzept umfasst acht Module an 25 Seminartagen. Zu den behandelten Themenbereichen zählen beispielsweise "Projektmanagement", "Trends & Digitalisierung" und "Unternehmensführung". Sie werden ergänzt durch multimediale Elemente. Das Weiterbildungsangebot richtet sich an angehende Führungskräfte aus der Branche der Technischen Gebäudeausrüstung, die ihre fachlichen und methodischen Kenntnisse in Vorbereitung auf ihre Rolle als Führungskraft vertiefen und vervollständigen möchten.

"Wie viele andere Branchen steht die Gebäudetechnik-Branche vor Herausforderungen, wie der Energiewende, der Digitalisierung, technischen Innovationen und immer komplexeren Aufgaben im Bauprozess und bei der Projektleitung", sagte Professor Dr. Nils Stieglitz, Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & Management. "Bisher gab es für die Branche vor allem technische Weiterbildungsangebote und keinen Studiengang, der Branchenvertretern das nötige Know-how für Führungsaufgaben vermittelt.

Deshalb hat die Frankfurt School of Finance & Management gemeinsam mit dem BTGA den neuen Studiengang 'Zertifizierter TGA-Manager' entwickelt."

Informationen zum Studiengang und das Anmeldeformular finden Sie unter www.fs.de/tga.