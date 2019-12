Jetzt shoppt´s richtig! Vorbei ist die lange Suche nach passenden Produkten. Die innovative Technik und das überarbeitete Layout des Wiedemann Online-Shops in Verbindung mit einer klar gegliederten Benutzerführung bietet ein Einkaufserlebnis mit allen Endgeräten. Ob Smartphone auf der Baustelle, stationärer PC im Büro, handliches Tablet oder Notebook für unterwegs – die responsive Darstellung des neuen Online-Shops passt sich automatisch jeder Bildschirmgröße an. Die Nutzer können sich damit geräteunabhängig im vertrauten Umfeld bewegen und profitieren von einer geführten Suchfunktion, die Produkte und Lösungen schnell und intelligent liefert.

Innovative Technik, optimierte Artikelsuche, schneller Bestellvorgang und nutzerfreundliche Ladezeiten – das bietet der neue Wiedemann Online-Shop. Bereits mehr als 17.000 registrierte Nutzer des Online-Shops können nach dem Login unkompliziert bestellen. Dank der neuen Struktur in der Artikeldetailansicht erhalten sie darüber hinaus alle gewünschten Informationen zu einem Produkt. Durch einfaches Scrollen besteht die Möglichkeit sofort auf sämtliche verfügbaren Daten zu einem Artikel zuzugreifen. Darunter auch auf Alternativ-, Cross-Selling- oder Nachfolgeartikel ebenso wie auf technische Eigenschaften, Datenblätter oder Montageanleitungen. Absprünge direkt in die Herstellerkataloge sind genauso möglich wie die Darstellung von Verfügbarkeiten und Informationen zum Kaufverhalten anderer Kunden. Die „Kunden kauften auch“-Funktion wird nun im unteren Bereich der Artikeldetails angezeigt. Zudem werden im neuen Online-Shop die gesetzlich vorgeschriebenen Legierungszuschläge und Eichgebühren bei Kabeln, Wasser- und Wärmezählern ausgewiesen.

Die neue Struktur in der Artikeldetailansicht spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern überzeugt durch umfassende Information und ermöglicht ein schnelleres Arbeiten für den Fachhandwerker.

Ab sofort übernimmt das System auch eine Vorselektion und teilt die gefundenen Treffer in entsprechende Produktgruppen ein. Hinter diesen verbergen sich zugleich die bereits bekannten Bestellvorlagen. So können die Nutzer des Online-Shops schnell und einfach ihre Auswahl treffen und auch mehrere Artikel mit geringem Aufwand gleichzeitig in den Warenkorb legen. Eigene Bestellvorlagen wurden nun in Listen unbenannt und können direkt im Menüpunkt Listen angelegt werden. Damit kann der Nutzer schnell und einfach Listen von Produkten erstellen, die regelmäßig benötigt werden. Sie lassen sich besser bearbeiten und sortieren, und können auch für Kollegen im eigenen Handwerksbetrieb freigegeben werden. Einem schnellen Bestellvorgang durch passende Bestellvorlagen steht somit nichts mehr im Weg.

Eine weitere zeitsparende Neuerung ist die bebilderte geführte Suche über das komplette Lagersortiment der Wiedemann-Gruppe. Diese führt den Kunden schnell und selektiv zum gefragten Artikel. Dabei folgt die Suchfunktion der Logik der Sparten, Warengruppen, Lieferanten und Serien. Über neue Filtermöglichkeiten innerhalb der gefundenen Sortimente können die Treffer weiter selektiert werden. Der Filter dient für die Aufnahme der zukünftigen ETIM (ElektroTechnisches InformationsModell)-Klassifizierungen. Unter diesen wird ein standardisiertes Austauschformat von Produktdaten zwischen Lieferanten und Kunden verstanden.

Neue Nutzer des Online-Shops können sich über das Online-Formular registrieren, Kontakt mit der Wiedemann Support-Hotline unter 05066 997-100 aufnehmen oder direkt ihren Innendienst- oder Außendienstmitarbeiter ansprechen.

Das neue System ist damit auf das knappe Zeitbudget des Fachhandwerkers ausgerichtet und bietet eine enorme Arbeitserleichterung. Mit der nun optimierten Benutzerfreundlichkeit ist das Bestellen mit nur wenigen Klicks möglich. Profitieren Sie jetzt von den Neuerungen unter shop.wiedemann.de.