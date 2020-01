Für unseren Standort Deutschland suchen wir ab sofort in Vollzeitanstellung einen/e

Service Techniker im Außendienst

In dieser Funktion sind Sie unser Gesicht bei den Endverbrauchern. Sie arbeiten in einem kleinen Team und nutzen aktiv alle Möglichkeiten die Problematik bei unseren Kunden/Endverbrauchern zufriedenstellend und schnell zu lösen. Dies erfolgt in direkter Zusammenarbeit mit unserem Service Innendienst.

Ihre Aufgaben:

Die schnelle und präzise Bearbeitung von Servicemeldungen und Beschwerden

I nstallation von Badezimmermöbel bei unseren Kunden in den Ausstellungen

Schulung der Monteure von unseren Kunden

Reparaturen und Einstellungen sowie Messungen von Geräten

Aftersales Service für den Endverbraucher

Berichterstattung mit Verbesserungen der Produkte und / oder Prozesse

Ihr Profil:

Eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung im elektrotechnischen Bereich, einen Befähigungsnachweis

Strukturiertes Arbeiten und Eigenorganisation

Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit

Teamfähigkeit & Freude am Umgang mit Menschen

Begeisterung für Technik

Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen (Excel, Word & Outlook)

Kundendiensterfahrung ist von Vorteil

Sie sind der Englisch Sprache mächtig, ist aber kein Muss

Sie sind bereit auch abgelegene Serviceadressen zu besuchen plus auch zu übernachten

Sie wohnen im Bundesland NRW – Märkischer Kreis, Unna oder HSK?

Wir bieten Ihnen:

Arbeiten mit Top Produkten in einem dynamischen Markt

Ein Familienunternehmen mit Raum für den eigenen Input

Einen selbstständigen Job und tolle Kollegen

Eine Vollzeit Job

Attraktive Vergütung zuzüglich Spesen

Eine intensive Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet in unserer Zentrale in Tilburg ( Holland ) und unserem Monteur in Deutschland

Einen Firmenbus

Ein starkes Team in einem interessanten Arbeitsumfeld

Haben Sie Lust auf eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit tollen Kollegen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als PDF per E-Mail an Herrn Klaus Durawa.

Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Entsprechende Bewerbungen sind zu richten, an:

RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH

Adlerstraße 4 – 8

D - 58708 Menden

Mail: kdurawa @ Riho.de

Tel: + 49 (0) 2373-9339330

Fax: + 49 (0) 2373-9339340