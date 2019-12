Zur Verstärkung unseres Teams im Gebiet Mittel-/Nord-Hessen, West-Thüringen und Süd-Niedersachsen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Mitarbeiter (m/w/d) im Außendienst

Stellenprofil:

Vertrieb der repaBAD-Produktpalette im Vertragsgebiet

Regelmäßige Besuche und Betreuung der bestehenden Kunden

Akquisition von Neukunden

Bei Bedarf, Teilnahme an Hausmessen, Tagen der offenen Tür und weiteren Marketingmaßnahmen von repaBAD-Kunden

Teilnahme an Fachmessen, auf denen repaBAD vertreten ist

Einweisung in technische Produkte

Durchführung von regionalen Produktschulungen bei unseren Kunden

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Erfahrung im sanitär- und elektrotechnischen Bereich

Gutes technisches Verständnis

Erfahrung und Freude am direkten Kontakt mit anspruchsvollen Kunden

Erfahrung im Vertriebsaußendienst technischer Produkte

sichere Anwendung von Verkaufstechniken

starke Affinität zum Vertrieb und Leidenschaft für den Verkauf

Benefits

attraktives Festgehalt und interessante Provisionen

anspruchsvolles Aufgabengebiet

sehr hohe Eigenverantwortung

aktuelles Firmenfahrzeug

modernste Kommunikations- und Office-Technik (Phone, Tablet, Laptop)

sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten

niedrige Hierarchien

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre aussage­fähigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frü­hestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.